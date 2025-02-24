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奢侈品一上架迅速售罊 總裁：好市多能「挖寶」

編譯陳盈霖／綜合報導
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好市多銷售1.50美元熱狗套餐到十克拉鑽石都受歡迎，包括金條。（好市多網頁 ）
好市多銷售1.50美元熱狗套餐到十克拉鑽石都受歡迎，包括金條。（好市多網頁 ）

福斯（FOX）電視台報導，好市多（Costco）總裁詹姆斯（Hamilton "Tony" James）近期在與「CEO雜誌」（Chief Executive Magazine）一場問答中稱，各種社會經濟地位的人，似乎都知道去好市多能「挖寶」，無論是1.50美元的熱狗套餐還是豪華汽車。

根據好市多官網，詹姆斯自1988年起便擔任好市多董事長。他表示熱愛參加董事會會議，因「這家公司是了解消費者世界的絕佳窗口，能觀察他們購買或不購買的東西。」

該場訪談中詹姆斯提到，「好市多自成立以來，在專注自身成長的同時，也關注競爭對手動態，從西雅圖（Seattle）附近小型超市到零售巨頭沃爾瑪（Walmart）和亞馬遜（Amazon）。」「從一開始，我們就知道只要品質好、價格優，我們就能大批銷售任何商品，無論是勞力士（Rolex）手表、唐培里儂香檳王（Dom Pérignon），還是十克拉鑽石」他說。

雖然好市多大多數會員都是普通收入者，但詹姆斯指出「收入超過平均水平兩倍的富裕會員」，讓公司達成「非凡成就」。他舉例說，「西雅圖一家保時捷（Porsche）經銷商，將他們的車放入好市多賣場，結果一周內售罄。富人也喜歡於好市多交易。」

他還提及近期登上新聞頭條的黃金條，這些商品上架後均迅速銷售一空。「我不確定是富裕的人在買它們，還是對經濟持懷疑態度者，我想看看購買者數據分析」他說。本月早些時候，好市多公布1月分零售月淨銷售額為195億1000萬美元，比去年增長9.2%。

好市多 西雅圖 亞馬遜

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