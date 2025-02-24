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十年來首見 加州本季流感已逾900死 青少年案例令人憂

編譯陳盈霖／綜合報導
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衛生官員呼籲民眾接種流感疫苗。（NBC電視台畫面）
衛生官員呼籲民眾接種流感疫苗。（NBC電視台畫面）

洛杉磯時報報導，加州衛生廳（California Department of Public Health）21日發布報告指出，本季流感季節至今已有超過900名加州人，包括15名兒童死於流感，可說是加州多年來最嚴重的呼吸道疾病疫情之一，官員稱疫苗接種率下降恐是主要原因之一。大多數死亡患者（701人）年齡超過64歲，然兒童死亡人數引發擔憂。

舊金山加大（UCSF）傳染病學家陳子平（Dr. Peter Chin-Hong）表示，十年來從未見過像本季那樣的死亡人數。「我們過去只認為老年人會感染新冠肺炎（COVID-19），但對流感，現在要重新認識。流感不僅影響非常老的人，也會影響相當年輕的人，他們可能會引發重症。」

本季因流感死亡的15名兒童中，包括來自聖地牙哥（San Diego）的四名青少年。根據衛生官員，這四人年紀分別在14歲至17歲，均未接種流感疫苗。聖地牙哥臨時衛生官員卡達基雅（Ankita Kadakia）在聲明中表示，隨著進入史上流感高峰期，近期青少年因流感死亡案例令人擔憂。

陳子平表示，流感和其他疾病疫苗接種率下降，特別是兒童。全國範圍內，2020-21年流感季節約有58%六至17歲兒童接種流感疫苗，而截至今年1月底，此一比例下降至45%。「在疫苗接種領域中，這種數據相當『墜崖』」他說。加州情況類似，截至今年1月底，只有47.7%加州兒童接種流感疫苗，是2019年至2020年流感季以來最低，去年同期為53.7%。

美國疾病控制暨預防中心（CDC）建議所有六個月以上人都應接種流感疫苗，理想狀況是在10月底完成接種，提高冬季流感高發期保護力。陳子平說，目前流感類型主要是H1N1（與2009和2010年引發流感大流行的豬流感相關）和H3N2，後者「通常導致更嚴重疾病」。

儘管流感疫情依舊嚴峻，但根據加州公共衛生官員最新報告，截至2月15日的一周內，加州臨床實驗室流感檢測陽性率下降3.4%，意味著疫情可能慢慢減少，但仍高達23.3%。新冠肺炎和呼吸道融合病毒（RSV）陽性率分別為2.3%和5%。陳子平說，目前不清楚這種下降趨勢是否持續。根據CDC，美國流感季節通常在12月至隔年2月達到高峰。他說，即使病毒數量正在下降，但流行期可能持續至4月甚至至年底。

流感疫苗 加州 疫情

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