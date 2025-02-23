體育博彩合法化擴大…賭博成癮線上求助激增

隨著近年來愈來愈多州將體育博彩合法化，尋求賭博成癮幫助的網路搜尋量「大幅增加」。(NBC）

NBC4電視台報導，根據聖地牙哥加大（UCSD）和布林莫爾學院（Bryn Mawr College）研究人員17日發表於「美國醫學會內科期刊」（JAMA Internal Medicine）一項最新研究顯示，隨著近年來愈來愈多州將體育博彩（sports betting）合法化，尋求賭博成癮幫助的網路搜尋量「大幅增加」。研究指出，這些發現「表明體育博彩網站構成重大健康問題，需在監管框架和健康組織間建立一種新的合作模式，以應對賭博危害的複雜性」。

這項研究出現於美國最高法院2018年的一項裁決後，該裁決打破內華達州（Nevada）對體育博彩的壟斷，替國家贊助的體育博彩清掃道路。如今合法體育博彩已發展為一個價值數十億美元的產業。

根據美國博彩協會（American Gaming Association），美國人今年在超級盃 （Super Bowl）上投注的金額達14億美元，高於2024年的12億5000萬美元。目前全美有38個州和華盛頓特區（Washington, D.C.）允許以某種形式進行體育博彩，無論是實體場所還是線上，一些州每年從中產生數億美元稅收。

研究指出，儘管因新冠肺炎疫情導致賽事暫停，2020年有關賭博成癮相關幫助的線上搜尋量有所下降或趨於穩定，但自2021年開始，搜尋量逐年增加，當時已有32個州將體育博彩合法化。

研究人員分析每月與賭博成癮相關的谷歌（Google）搜尋，如「賭博成癮熱線」或「我是不是賭博成癮者」等詞條，發現自最高法院裁決以來，全國範圍內的搜尋量累積比預期高出32%。研究稱，在此後的73個月中，全國範圍內關於賭博成癮幫助的搜尋量約為650萬至730萬次，峰值在2023年6月出現的18萬次搜尋量。

研究人員還在伊利諾、麻州 、密西根、新澤西、紐約、俄亥俄、賓州和維吉尼亞等州進行獨立評估，發現這些州搜尋量「顯著高於預期」，認為「極不可能是偶發因素所致」。

該報告共同作者艾倫（Matthew Allen）表示，體育博彩廣告在電視和社交媒體上激增，及主要賭場營運商將品牌重塑為強調體育博彩，使這一曾經禁忌的活動逐漸正常化。公共衛生官員需提前應對賭博成癮問題，包括通過研究和全面醫療響應，即時防止公眾出現賭博相關傷害與長期影響等。