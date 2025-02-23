22歲女孩奧杜沃爾獲諾貝爾和平獎提名

諾貝爾和平獎提名人奧杜沃爾。（奧杜沃爾IG）。

洛杉磯日報報導，畢業於洛杉磯加大 （UCLA），來自聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的22歲女孩奧杜沃爾（Zuriel Elise Oduwole），從未想過會被提名諾貝爾 和平獎（Nobel Peace Prize）。九歲時，她在電視上看見一名12歲女孩，因被迫接受一場她無法理解的婚姻而哭泣，這個畫面促使奧杜沃爾十歲開始投身全球教育倡導工作。

迄今為止，她已會見全球36位總統和總理，包括衣索比亞（Ethiopia）、牙買加（Jamaica）、中東（Middle East）、南非（South Africa）和美國等，成為受教育女孩可改變世界的最佳實例。她並與妹妹阿札莉亞（Azaliah）共同創立非營利組織「夢想起來，暢所欲言，站起來」（Dream Up Speak UP Stand UP），替女孩爭取平等教育機會，終止於全球各地發生的童婚。

諾貝爾和平獎提名程序於1月31日結束，六個類別的獲獎名單將於10月初公布，12月10日舉行頒獎典禮。奧杜沃爾坦言被提名「從不在計畫中」。「我與我的家庭仍處於震驚狀態，」她受訪時表示，「我們正在弄清楚是如何、為什麼、由誰提名的，但我感到非常榮幸，感激提名我的人」。

提名她的人之一、南加大 （USC）教授馬多克斯 （Anthony B. Maddox）表示，「大多數被提者可能已有30多年經驗，但奧杜沃爾20多歲已有超過十年經驗，在這些條件下，她符合提名資格」。若今秋得到諾貝爾和平獎，奧杜沃爾將與四位總統、一位國務卿一樣，成為美國獲獎者中的一員。

目前奧杜沃爾正於南加大攻讀組織變革與領導學博士學位，也是電影製片人。她在13歲時與圭亞那（Guyana）總統格蘭傑（David Granger）會面，討論和平倡議，當時該國因石油領土爭端瀕臨衝突。在訪問埃及期間，奧杜沃爾與該國元首塞西（Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi）討論該地區青年與和平問題。

莫三比克（Mozambique）總統紐西（Filipe Jacinto Nyusi）於2018年與她見面，討論教育在莫三比克的重要性。16個月後，經過一連串談判，莫三比克正式禁止女童婚姻。2014年4月21日，紐約商業內部網在「全球各年齡層最有影響力人物」榜單中，將奧杜沃爾評選全球最有影響力的11歲兒童。

目前20歲的阿札莉亞自八歲起就跟著姊姊一起工作。「我很欽佩姊姊，她對女孩教育倡議有獨特見解。」她們的姊姊Arielle和弟弟Ismachiah也替他們的非營利組織做出貢獻。他們從事科技工作的母親Patricia談及四個孩子表示「我很自豪，也替他們生活中充滿熱情感到高興。」