我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

22歲女孩奧杜沃爾獲諾貝爾和平獎提名

編譯陳盈霖／綜合報導
諾貝爾和平獎提名人奧杜沃爾。（奧杜沃爾IG）。
諾貝爾和平獎提名人奧杜沃爾。（奧杜沃爾IG）。

洛杉磯日報報導，畢業於洛杉磯加大（UCLA），來自聖塔克拉利塔（Santa Clarita）的22歲女孩奧杜沃爾（Zuriel Elise Oduwole），從未想過會被提名諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）。九歲時，她在電視上看見一名12歲女孩，因被迫接受一場她無法理解的婚姻而哭泣，這個畫面促使奧杜沃爾十歲開始投身全球教育倡導工作。

迄今為止，她已會見全球36位總統和總理，包括衣索比亞（Ethiopia）、牙買加（Jamaica）、中東（Middle East）、南非（South Africa）和美國等，成為受教育女孩可改變世界的最佳實例。她並與妹妹阿札莉亞（Azaliah）共同創立非營利組織「夢想起來，暢所欲言，站起來」（Dream Up Speak UP Stand UP），替女孩爭取平等教育機會，終止於全球各地發生的童婚。

諾貝爾和平獎提名程序於1月31日結束，六個類別的獲獎名單將於10月初公布，12月10日舉行頒獎典禮。奧杜沃爾坦言被提名「從不在計畫中」。「我與我的家庭仍處於震驚狀態，」她受訪時表示，「我們正在弄清楚是如何、為什麼、由誰提名的，但我感到非常榮幸，感激提名我的人」。

提名她的人之一、南加大（USC）教授馬多克斯 （Anthony B. Maddox）表示，「大多數被提者可能已有30多年經驗，但奧杜沃爾20多歲已有超過十年經驗，在這些條件下，她符合提名資格」。若今秋得到諾貝爾和平獎，奧杜沃爾將與四位總統、一位國務卿一樣，成為美國獲獎者中的一員。

目前奧杜沃爾正於南加大攻讀組織變革與領導學博士學位，也是電影製片人。她在13歲時與圭亞那（Guyana）總統格蘭傑（David Granger）會面，討論和平倡議，當時該國因石油領土爭端瀕臨衝突。在訪問埃及期間，奧杜沃爾與該國元首塞西（Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi）討論該地區青年與和平問題。

莫三比克（Mozambique）總統紐西（Filipe Jacinto Nyusi）於2018年與她見面，討論教育在莫三比克的重要性。16個月後，經過一連串談判，莫三比克正式禁止女童婚姻。2014年4月21日，紐約商業內部網在「全球各年齡層最有影響力人物」榜單中，將奧杜沃爾評選全球最有影響力的11歲兒童。

目前20歲的阿札莉亞自八歲起就跟著姊姊一起工作。「我很欽佩姊姊，她對女孩教育倡議有獨特見解。」她們的姊姊Arielle和弟弟Ismachiah也替他們的非營利組織做出貢獻。他們從事科技工作的母親Patricia談及四個孩子表示「我很自豪，也替他們生活中充滿熱情感到高興。」

南加大 諾貝爾 洛杉磯加大

上一則

州府律師警察薪水 低於市場行情 減少4%~26%

下一則

喜瑞都市議員競選激烈 華裔老人遭不同立場者威脅嚇哭

延伸閱讀

7非營利組織領袖 獲歐文基金會年度表彰

7非營利組織領袖 獲歐文基金會年度表彰
南加大規模掃蕩無證客 傳2月底展開

南加大規模掃蕩無證客 傳2月底展開
飲酒人口不斷下降 法國興起「無酒精」侍酒師、酒窖

飲酒人口不斷下降 法國興起「無酒精」侍酒師、酒窖
約克維奇澳網迎「史詩般」勝利 擊敗阿爾卡拉斯晉4強

約克維奇澳網迎「史詩般」勝利 擊敗阿爾卡拉斯晉4強
遏中國威脅 美準國安顧問：希望台向美已採購武器加速交運

遏中國威脅 美準國安顧問：希望台向美已採購武器加速交運
澳網／奧運金牌鄭欽文2：0橫掃托多尼 連續4年晉級次輪

澳網／奧運金牌鄭欽文2：0橫掃托多尼 連續4年晉級次輪

熱門新聞

全美各地好市多掀搶購雞蛋潮，許多民眾拿了滿滿一購車走。（讀者提供）

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

2025-02-21 15:56
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

2025-02-22 16:53

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析