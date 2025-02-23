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寮國女入境LAX 綠卡被剪遭遣返

洛杉磯訊
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一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）
一段TikTok影片指出，一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。（TikTok @erinirishsb）

近日，一段TikTok影片在網絡上迅速發酵，內容講述一名23歲綠卡持有者在洛杉磯國際機場（LAX）入境時遭到海關攔截，綠卡被剪壞，最終遭遣返。該影片已累計超過250萬次觀看，引發廣泛討論，許多移民家庭擔憂，是否有更多綠卡持有者面臨類似風險。

該影片的發布者是被遣返女子的親屬，她在影片中表示，她的姪女是一名護理系學生，剛持有綠卡六個月，回寮國（老撾）參加母親葬禮，大約三周後返美，卻在LAX被美國海關攔下，綠卡被剪掉一角，並被送入一間小房間與其他三名旅客一同關押。海關官員告知其中一人，如果綠卡持有時間未滿兩年且曾離開美國，將不被允許返回，綠卡也將被沒收。

她還補充，姪女的綠卡並非通過婚姻獲得，而是透過合法申請及移民律師協助完成辦理，所有申請文件均屬實，並無造假。然而，姪女在機場並未獲得翻譯協助，也沒有機會單獨與官員會談，完全無法對遣返決定提出異議。 該親屬強調，這一切發生得太快，家人甚至來不及聯繫律師，姪女已被遣返回國。

這起事件在移民社群中引起廣泛關注，許多網友開始分享自身經歷。一些人表示，他們或親友近期也曾在美國機場遭遇嚴格審查，甚至被拒絕入境，但未收到任何官方通知說明綠卡持有者不得在前兩年內離境。

TikTok影片發布者也表示，她已查看美國公民及移民服務局(USCIS)官網，根據官方說法，她的姪女理應能夠自由出入境，尤其是這次僅為短期旅行。因此，她對這次事件感到困惑，並質疑不同機場是否執行了不同的政策。

移民律師奧索里奧（Jose Osorio）在接受FOX採訪時表示，綠卡持有者通常可以在境外停留最多180天而不影響身分，但部分旅客在返美時，可能被要求簽署I-407表格。I-407表格由美國國土安全部（DHS）發布，正式名稱為「放棄合法永久居民身分記錄」（Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status）。一旦簽署，即表示自願放棄美國永久居民身分。奧索里奧警告，「有些人會在沒有法律顧問的情況下單獨接受審訊，可能因缺乏資訊或恐懼心理，在不知情的情況下簽署放棄身分的文件」。

奧索里奧表示，許多綠卡持有者因缺乏法律知識而無意間喪失了自身權利。他指出，海關官員在審查過程中，只能詢問三類問題：身分、永久居民身分證明、海關標準問題，如是否攜帶違禁食品或超過1萬美元的現金入境。奧索里奧還指出，只有移民法官才有權撤銷某人的永久居民身分。但如果個人在機場簽署放棄身分的文件，該決定幾乎無法撤回，後果極其嚴重。

目前，FOX新聞已聯繫美國移民與海關執法局（ICE）尋求回應，但尚未獲得官方說明。

I-407表格一旦簽署，即表示自願放棄美國永久居民身分。（截圖自USCIS）
I-407表格一旦簽署，即表示自願放棄美國永久居民身分。（截圖自USCIS）

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