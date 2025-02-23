南加房價冷颼颼 橙縣一枝獨秀逆勢漲4.4%

2025年初南加房價普遍下跌，僅有橙縣房價上升。（Unsplash）

根據First American Data & Analytics數據顯示，2025年初南加房價 普遍下跌，僅橙縣 （Orange County）房價小漲。依據First American的報告分析，全美30個房價市場中，20個價格上漲，8個下降，2個持平。橙縣雖上漲排名第4，但其他三地則位居後半段，內陸帝國排名第21，聖地牙哥縣第26，洛杉磯縣第28，顯示南加整體低迷。

該數據將獨棟住宅市場細分為三個層級：入門級、中端和高端住宅，分析南加四個市場的表現。

截至2025年1月的前12個月內，橙縣房價同比上漲4.4%，是18個月以來的最小漲幅。2024年12月房價同比上漲6%，2024年1月同比上漲11.3%。各價位房產漲幅接近，1月入門級住宅上漲4%，中端和高端住宅均上升4.5%。

洛杉磯縣房價整體下跌1.9%，這是22個月來的最大跌幅，且跌勢擴大。相比之下，2024年12月的年度跌幅僅為0.2%，而2024年1月則是7.1%的增長。從不同價位段來看，入門級住宅價格下降1.5%，中端住宅上漲0.8%，高端住宅下降1.1%。

聖地牙哥縣（San Diego County）1月房價年減0.9%，為20個月來最差表現，相較於2024年12月的2%增幅與2024年1月的10.6%增長，市場明顯轉弱。入門級住宅受影響最大，一年內下跌2.4%，中端住宅價格持平，而高端住宅微升0.4%。

內陸帝國1月房價與去年同期持平，是19個月來最疲軟的表現，低於2024年12月的1.7%年增長率及2024年1月的6.7%增幅。分價位來看，入門級住宅價格上升0.9%，中端市場持平，高端住宅則上升2.2%。

市場走弱的背景因素

2025年開年，南加房市處於自2023年初以來的最弱勢狀態。當時，聯儲會（Fed）結束了疫情時期的低利率政策，導致買家卻步。當前市場的疲軟則出現在聯儲會停止升息之後，儘管去年底開始下調短期利率，但未能阻止房貸利率的上升。

此外，購房者仍需穩定且可觀的收入才能負擔南加房市。2024年底，該地區雖創下就業人數新高，但不同產業的招聘趨勢不一，增加了市場對就業穩定性的擔憂，不利於房市。然而，即使2025年開年房價疲軟，南加房市的長期可負擔性問題依然嚴峻。過去五年內，橙縣與聖地牙哥縣房價累計上漲61%，內陸帝國上升59%，洛杉磯則增長39%。

全美範圍內，賓州匹茲堡(Pittsburgh)房價年增10%排名最高；加州屋崙（Oakland）與佛州坦帕（Tampa）則以3.8%的跌幅居跌幅榜首。