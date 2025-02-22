太陽能屋主補貼擬終止 引公憤

CPUC公眾倡導辦公室主任芹澤（Linda Serizawa）提議，終止從電費補助太陽能屋主 ，改從其他財源支應，以降低民眾電費負擔。(ca.gov)

兩年前加州 政府才削減了太陽能屋主的利益，現在公共事業委員會（CPUC）又建議完全停止屋主的補貼。消息一傳出，與已裝設太陽能板的屋主都情緒沸騰。

舊金山紀事報報導，目前太陽能屋主把多生產的電力賣回供電網，經費是來自民眾的電費帳單分擔。CPUC現在建議不再從電費中補貼太陽能屋主，而是要州長紐森 從別的來源取得經費，支付給太陽能屋主。

該建議並非正式的政策提案，而是本周CPUC報告中發布的一系列降低電費構想的一部分，但並沒有提出太陽能的具體替代資金來源。此舉引發了太陽能產業者的激烈抗議，他們認為，州監管機構將違背與太陽能客戶已達成的協議。

CPUC公眾倡導辦公室主任芹澤（Linda Serizawa）表示，取消太陽能補貼（這將提高太陽能屋主的電費）反過來可以減少非太陽能顧客的帳單，她於19日在加州首府沙加緬度的立法聽證會提供數據：以PG&E的顧客為例，這可將帳單削減27%，例如某位顧客的月帳單是193美元，將減少約51美元。

太陽能產業代表強烈駁斥這些數字。加州太陽能和儲能協會執行總監希夫納 (Brad Heavner) 稱這些估算和其他數據為「來自公用事業公司的數學計算，CPUC不應該採信」。希夫納又說：「你不能改變交易條款而期望客戶不會感到不滿。」

去年紐森命令CPUC研究降低民眾電費的方法。CPUC表示，加州由大型公用事業公司提供服務的家庭中，近五分之一拖欠能源費用。CPUC這份35頁的報告列出一系列建議，包括有關太陽能在內的幾項提案都涉及將成本從電力顧客轉移到納稅人身上——其中包括野火支出，這是近年來電價上漲的一個重要驅動因素。

CPUC的論點是，稅收通常是這樣構成的：收入較高的人繳納的稅款，相對比率高於收入較低的人。相較之下，與高收入者相比，低收入 家庭通常要花費更高比重的收入來支付水電費。對於太陽能，CPUC也提出一些替代方案，以降低非太陽能客戶所承擔的成本，但不會完全削減補貼。

加州太陽能和儲能協會顧問麥肯(Richard McCann)表示，在一年中能源需求達到高峰、批發電力因此最昂貴的時期(例如炎熱的夏季)，屋頂太陽能客戶提供近20%的電力。他駁斥太陽能屋主將成本轉嫁給其他客戶的說法，他說：「我們為什麼要懲罰那些做善事的顧客呢？」此事尚未定案，要終止太陽能補貼，需要州議會修改現有的州法。