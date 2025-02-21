加州創新一元硬幣頭像 紐森推薦賈伯斯

蘋果創始人賈伯斯(Steve Jobs)。 (美聯社)

2018年啟動的「美國創新一元硬幣專案」(The American Innovation $1 Coin Program) ，即將開始鑄造加州 的代表硬幣。紐森 州長向美國公民 鑄幣委員會推薦使用賈伯斯（Steve Jobs）頭像，委員會則會把建議呈給財政部審核。

這項消息是19日發布在紐森州長的官方網頁上，他說：「創新和加州是同義詞，史蒂夫賈伯斯(Steve Jobs)概括了加州獨特的創新品牌：創新不僅由商業驅動，而且是永遠改變世界的工具。」。本專案是由聯邦鑄幣局(U.S. Mint)領導並推動。加州的創新一元硬幣將於 2026 年生產並上市。

賈伯斯的成就橫跨多個行業和產品：他是皮克斯動畫工作室(Pixar Animation Studios)的聯合創始人兼首席執行官，打造了世界上第一部全電腦動畫片「玩具總動員」(Toy Story)。但即便是這個定義出「傳奇」的成就，也比不上他作為蘋果公司聯合創始人和兩屆首席執行官的工作，他推出了幾台革命性的電腦，包括 Apple II（第一台量產的微型計算機）和 Macintosh（第一台包含圖像顯示屏的大眾市場個人電腦，因此用戶可以看到他們正在處理什麼）。

賈伯斯曾表示，他的目標是「縮小尖端技術與人類大多數『其他人』之間的差距…使複雜的技術變得易於使用並且充滿樂趣」。這種方法導致了 iPod、iPhone 和 iPad 的誕生，這些設備改進了既有技術，使其更精確、更直覺、更強大。

透過專注於他為之創新的對象——其他人——賈伯斯能夠利用科技將人們彼此連接起來並與更廣闊的世界聯繫起來，透過為人們提供平等的機會將他們帶到同一水平。這種方法建立在願意嘗試新想法和突破可能性界限的基礎上——這種方法體現了加州精神。

創新一元硬幣專案是頌揚美國的創新精神。每個州、每個領地和首府哥倫比亞特區都會鑄造一枚獨特的硬幣，以表彰其地區的創新或創新者。