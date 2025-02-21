2大產險公司調漲保費 估影響加州66萬屋主

Liberty Mutual子公司Safeco將調漲加州房屋保費。（取自谷歌地圖）

加州保險 廳近日再批准兩家產物保險公司的保費 調漲申請，估計將有約66萬名加州業主受影響。

加州保險廳文件顯示，加州第五大產物保險公司Mercury General將從3月底開始調漲其加州57萬9300名包括房屋、公寓和租賃住宅業主客戶在內的保費，其中房屋保費平均漲幅為12%，公寓和租賃住宅的漲幅較低。美國第四大產物保險公司Liberty Mutual子公司Safeco將從5月起調漲其房屋業主保費，平均漲幅為7.2%，受影響的客戶約8萬6700人。這兩家公司的投保人將在保費調漲後下一次續約時看到保費的變化。

舊金山紀事報表示，Liberty Mutual此次沒有調漲公寓和租賃住宅保費，是因為他們去年12月已向加州保險廳表示，他們正在尋求「能夠在加州永續發展的道路」，計畫於2026年退出加州公寓和租賃住宅保險市場，

紀事報指出，此次保費調漲每位投保人的漲幅都不盡相同：Mercury General房屋保費平均漲幅為12.3%，公寓保費平均漲幅為9.4%，租賃住宅保費平均漲幅為7.5%，Liberty Mutual房屋保費漲幅則介於2%到15%之間。

文件顯示，兩家保險公司都沒有表示會進行一次性大規模不續約行動，只稱目前正在限制加州某些地區新保單的簽發數量。

Liberty Mutual發言人在一份聲明中說：「全國大部分產物保險消費者的保費都在上漲中，因為巨大的通貨膨脹壓力導致勞動力和建築成本上升，供應鏈受束縛限制了材料的選擇、增加了維修和興建的時間，這些因素都對保險成本造成了影響。」

Mercury General發言人則表示，提高保費是為了解決與管道有關的供水損失，以及維修、建築勞動力與材料成本上升的問題。發言人說：「本公司此次調漲保費與最近的南加州山火無關，目的是為了讓Mercury General能繼續提供高品質保險服務給廣大的加州消費者。」

紀事報指出，Mercury General和Liberty Mutual調漲保費的申請都是在去年6月就提出，與今年1月洛杉磯地區野火無關，不過，兩家保險公司都認為，洛杉磯野火將使他們損失慘重。

在2月初的財報會議上，Mercury General高層預計，可能需要賠償洛杉磯野火受災戶16億美元到20億美元。根據業界刊物「保險內幕」（Insurance Insider）的報導，Liberty Mutual預計野火將使他們損失超過14億美元。

全球保險公司信用評級機構AM Best 20日宣布，由於野火損失的不確定性，他們將把Mercury General的財務展望評級下調為負面評級，但該公司整體財務實力評級仍為A。

文件顯示，Mercury General上一次調漲加州保費是在2023年，漲幅為12.6%，Safeco上一次調漲保費是在2024年，漲幅為10.5%，2023年也曾調漲過3.5%。