我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：川普想弄掉澤倫斯基 烏克蘭的噩夢在後頭

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

2大產險公司調漲保費 估影響加州66萬屋主

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Liberty Mutual子公司Safeco將調漲加州房屋保費。（取自谷歌地圖）
Liberty Mutual子公司Safeco將調漲加州房屋保費。（取自谷歌地圖）

加州保險廳近日再批准兩家產物保險公司的保費調漲申請，估計將有約66萬名加州業主受影響。

加州保險廳文件顯示，加州第五大產物保險公司Mercury General將從3月底開始調漲其加州57萬9300名包括房屋、公寓和租賃住宅業主客戶在內的保費，其中房屋保費平均漲幅為12%，公寓和租賃住宅的漲幅較低。美國第四大產物保險公司Liberty Mutual子公司Safeco將從5月起調漲其房屋業主保費，平均漲幅為7.2%，受影響的客戶約8萬6700人。這兩家公司的投保人將在保費調漲後下一次續約時看到保費的變化。

舊金山紀事報表示，Liberty Mutual此次沒有調漲公寓和租賃住宅保費，是因為他們去年12月已向加州保險廳表示，他們正在尋求「能夠在加州永續發展的道路」，計畫於2026年退出加州公寓和租賃住宅保險市場，

紀事報指出，此次保費調漲每位投保人的漲幅都不盡相同：Mercury General房屋保費平均漲幅為12.3%，公寓保費平均漲幅為9.4%，租賃住宅保費平均漲幅為7.5%，Liberty Mutual房屋保費漲幅則介於2%到15%之間。

文件顯示，兩家保險公司都沒有表示會進行一次性大規模不續約行動，只稱目前正在限制加州某些地區新保單的簽發數量。

Liberty Mutual發言人在一份聲明中說：「全國大部分產物保險消費者的保費都在上漲中，因為巨大的通貨膨脹壓力導致勞動力和建築成本上升，供應鏈受束縛限制了材料的選擇、增加了維修和興建的時間，這些因素都對保險成本造成了影響。」

Mercury General發言人則表示，提高保費是為了解決與管道有關的供水損失，以及維修、建築勞動力與材料成本上升的問題。發言人說：「本公司此次調漲保費與最近的南加州山火無關，目的是為了讓Mercury General能繼續提供高品質保險服務給廣大的加州消費者。」

紀事報指出，Mercury General和Liberty Mutual調漲保費的申請都是在去年6月就提出，與今年1月洛杉磯地區野火無關，不過，兩家保險公司都認為，洛杉磯野火將使他們損失慘重。

在2月初的財報會議上，Mercury General高層預計，可能需要賠償洛杉磯野火受災戶16億美元到20億美元。根據業界刊物「保險內幕」（Insurance Insider）的報導，Liberty Mutual預計野火將使他們損失超過14億美元。

全球保險公司信用評級機構AM Best 20日宣布，由於野火損失的不確定性，他們將把Mercury General的財務展望評級下調為負面評級，但該公司整體財務實力評級仍為A。

文件顯示，Mercury General上一次調漲加州保費是在2023年，漲幅為12.6%，Safeco上一次調漲保費是在2024年，漲幅為10.5%，2023年也曾調漲過3.5%。

加州保險廳稱，截至2月5日，包括FAIR計畫在內的加州保險公司總共已支付了69億美元的洛杉磯野火索賠。

南加州野火導致加州各產物保險公司損失慘重。（美聯社）
南加州野火導致加州各產物保險公司損失慘重。（美聯社）

保費 保險 加州

上一則

打擊人販須加強 南加紅燈區仍見站街女

延伸閱讀

加州啤酒要完？川普關稅戰 恐致嚴重後果

加州啤酒要完？川普關稅戰 恐致嚴重後果
律師當庭保留野火「證據」 愛迪生：荒謬

律師當庭保留野火「證據」 愛迪生：荒謬
加州新福利 免費長途電話可撥中、加、墨200多國

加州新福利 免費長途電話可撥中、加、墨200多國
加州就業發展部 今年提高帶薪家事假、殘障福利

加州就業發展部 今年提高帶薪家事假、殘障福利
天堂鎮經驗…新建築符防火標準 保費大降

天堂鎮經驗…新建築符防火標準 保費大降

熱門新聞

因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
日前有華女在亞凱迪亞某日料餐廳點外賣，口乾舌燥點一壺茶，邊喝邊等，結果隔壁桌一名華人搭訕，想與她分享茶。圖片為示意圖。（記者張宏／攝影）

通膨之下 華人去餐廳為省錢甚至不惜「這樣做」

2025-02-19 14:45
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

2025-02-13 20:20
中國女留學生遇害後，其Instagram帳戶上卻遭遇了嚴重的網絡暴力。（截圖自受害者Instagram）

中國女留學生遇害後遭網暴 羞辱評論親友痛心

2025-02-14 18:41

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

2025-02-20 20:20

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊