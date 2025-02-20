加大、州大薪資排名 柏克萊畢業賺最多

數據顯示，柏克萊加大電腦科學系學士的年收入中位數是加大和州大系統所有科系中最高。（美聯社）

為了了解加大（UC）和州大（CSU）大學部畢業生就業後的收入高低，舊金山 紀事報進行了分析比較。

紀事報以科系為基礎，對在加州工作的加大和州大大學部畢業生年收入中位數進行了分析，這些數據不包括自雇或受雇於聯邦政府的校友收入。分析涵蓋22個學術領域，每個領域又包含了多個科系，例如英語／文學（English/Literature）領域包含了比較文學、英語和英語寫作等科系。

分析得出，加大和州大不分科系畢業生年收入中位數最高的前五所大學科系依序是柏克萊加大 電腦科學系的15萬美元、蒙特瑞灣州大（CSU Monterey Bay）護理系的13萬6000美元、聖荷西州大護理系的13萬5000美元、東灣州大（CSU East Bay）護理系的13萬4000美元和洛杉磯加大 電腦科學系的13萬美元。

若只考慮大學本身，柏克萊加大畢業生的收入是加大和州大系統所有大學中最高的，特別是其高薪科系，這可能是因為柏克萊加大靠近矽谷科技業中心的緣故。紀事報指出，以柏克萊加大和洛杉磯加大為例，兩所大學的電腦科學學士畢業兩年後的年收入差距約2萬美元，10年後擴大為3萬3000美元，工程和商業科系也存在類似差距。

相較之下，對於收入較低的科系來說，不同大學的收入差距則沒有那麼明顯。例如，藝術科系收入最高的四所大學的畢業生十年後的年收入中位數差距在2000美元以內。

紀事報指出，雖然護理系畢業生初期收入和電腦科學系畢業生不相上下，但其薪資上漲速度較為溫和。以洛杉磯加大電腦科學系畢業生和舊金山州大護理系畢業生的收入做比較，兩者畢業生兩年後的年收入中位數均為13萬美元，但畢業十年後，洛杉磯加大電腦科學系畢業生收入增加到18萬6000美元，舊金山州大護理系畢業生收入只增加到16萬3000美元。

事實上，與其他高收入科系相比，護理系畢業生的薪資上漲速度十分有限。數據顯示，畢業兩年到十年之間，護理系學生的薪資成長幅度為22%，電腦科學系學生為55%，工程學系為60%，商業學系學生為69%。