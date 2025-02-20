我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普恐逼澤倫斯基簽「礦產協議」 才軍援或促和談

美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

有機巴西莓碗疑含塑膠異物 Trader Joe's召回

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國連鎖超市Trader Joe's，宣布召回旗下熱銷冷凍有機巴西莓碗。（取自Fox電視台）
美國連鎖超市Trader Joe's，宣布召回旗下熱銷冷凍有機巴西莓碗。（取自Fox電視台）

美國連鎖超市Trader Joe's宣布，旗下熱銷冷凍有機巴西莓碗（Organic Acai Bowl）產品疑受塑膠異物汙染，已即刻啟動召回機制，呼籲消費者立即停止食用，可選擇直接丟棄或攜商品至鄰近門市辦理全額退費。

該公司發言人向媒體表示，此次召回決定基於謹慎考量，「為確保消費者權益及健康安全，我們建議顧客丟棄任何 Trader Joe's 有機巴西莓碗產品，或將其退回附近門市以獲得全額退款。」截至目前，公司尚未透露受影響產品數量，也未接獲任何食用後不適報告。

值得注意的是，這已是Trader Joe's近期第三度因產品安全疑慮啟動召回程序。去年該公司曾因塑膠異物汙染問題，緊急召回6萬1839磅冷凍蒸煮雞湯餃，原因是產品中疑似含有永久性記號筆的硬塑膠碎片。

同年8月，該公司更因商品安全疑慮，大規模召回65萬3000支芒果橘子香蠟燭。當時公司表示，點燃蠟燭後，火焰可能「從燈芯蔓延至蠟體，導致火勢異常擴大，存在重大火災風險」，要求消費者立即停止使用並辦理退費。

此外，近期包括沃爾瑪（Walmart）在內的多家大型連鎖超市，也因金槍魚罐頭出現「潛在致命」缺陷，展開大規模召回行動，引發各界對食品安全把關的關注。

消費者如對本次召回有任何疑問，可撥打Trader Joe's客戶關係部電話 (626) 599-3817 諮詢。

Trader Joe's 巴西 沃爾瑪

上一則

LendingTree報告：近1/4情侶曾為錢分手

下一則

洛時精選／中國影業紅火 他卻在台找容身處

延伸閱讀

Trader Joe's召回熱銷冷凍食品 疑含塑膠異物

Trader Joe's召回熱銷冷凍食品 疑含塑膠異物
最受歡迎超市 Trader Joe's、Publix並列冠軍

最受歡迎超市 Trader Joe's、Publix並列冠軍
蛋價高漲另一驚奇…Trader Joe's賣的蛋可孵出小雞

蛋價高漲另一驚奇…Trader Joe's賣的蛋可孵出小雞
家裡常備準沒錯 Trader Joe's披薩麵團也能烤成肉桂捲

家裡常備準沒錯 Trader Joe's披薩麵團也能烤成肉桂捲
TikTok博主分享 Trader Joe's買來雞蛋 驚奇孵出小雞

TikTok博主分享 Trader Joe's買來雞蛋 驚奇孵出小雞
加州的Tiktok博主用Trader Joe’s雞蛋孵出小雞

加州的Tiktok博主用Trader Joe’s雞蛋孵出小雞

熱門新聞

ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
因EVUS出現問題，華人入境時被當場遣返回國的案例屢有發生。（記者邵敏╱攝影）

華人入境被關「小黑屋 」2天後遣返+取消十年美簽

2025-02-17 14:11
加州房地產經紀人協會估計，洛杉磯縣目前約有15萬套獨戶住宅由外國買家持有。（示意圖取自Pexels，David McBee拍攝）

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

2025-02-16 18:05
Trader Joe's推出的馬魯拉油全名為「Marula Facial Oil」。（本報資料照片）

Trader Joe's這款全能保養油你入手了嗎？僅為大牌的1折價

2025-02-13 20:20
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32

超人氣

更多 >
趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走

趙露思生病痛失3高奢代言 被另一流量女神搶走
好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂
中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕

中國女跨三大洲偷渡來美 花3.2萬「自由」2分鐘被捕
比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事

比爾蓋茲：年輕人應擔心這4件「非常可怕」的事
全美哪個州教育程度最高？第一名不意外

全美哪個州教育程度最高？第一名不意外