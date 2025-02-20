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調查：9成購屋者會考慮氣候風險 尤其野火

編譯廖宜怡／綜合報導
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愈來愈多房屋買家會查看房地產網站提供的氣候風險訊息。（美聯社）
愈來愈多房屋買家會查看房地產網站提供的氣候風險訊息。（美聯社）

房地產巨擘Zillow自2024年9月開始提供房屋買家關於氣候風險的訊息，這些數據反映出一處物業未來30年內遭遇包括野火、洪水、強風、高溫和空氣汙染等五種災害的風險高低。

Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）說：「我們發出了一個訊號給房屋買家，那就是：應該多問問題。」

聖塔羅莎房地產公司Berghof Realty執行長柏格赫夫（Ernest Berghof）表示，過去五年裡，氣候影響已成為房屋買家談論的主要話題，尤其是野火。根據Zillow 2023年對近1萬2000名潛在買家的調查，美國西部有高達九成民眾在購屋時會考慮氣候風險。

舊金山紀事報指出，Zillow網站的評分來自First Street Technology公司，他們的模型提供從1到10的數值，來反映一棟房屋30年內遭遇災害的風險。例如，根據First Street Technology的預測，一棟火災係數為4的房屋，其未來30年內發生火災的可能性為3%到6%。根據Zillow提供的數據，灣區35%的房屋有「嚴重」火災風險，對應的係數至少為5。

科學家表示，儘管這些由私人氣候服務公司提供的風險評分，提高了人們對氣候變遷和極端天氣的認知，但對個別房屋評分的準確性還有待商榷，尤其是洪水風險。

杜蘭大學（Tulane University）氣候變遷與都會化中心（Center on Climate Change and Urbanism）主任基南（Jesse Keenan）說：「科學目前還未能滿足我們對氣候服務的需求，無法幫助我們了解特定物業的實際風險。」

專家表示，洪水是最難正確評估風險的災害之一。（美聯社）
專家表示，洪水是最難正確評估風險的災害之一。（美聯社）

美國國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）2024年11月公布的一份研究報告表示，這類訊息影響了許多民眾的購屋決定。研究人員發現，洪水訊息影響了用戶的搜尋、競價和購買活動，甚至房價。

爾灣君大土木與環境工程教授桑德斯（Brett Sanders）表示，洪水可能是最難正確評估風險的災害之一，因為它不僅要考慮降雨量，還要考慮社區地形和地質狀況。

桑德斯說：「First Street Technology的洪水模型只能讓人大致了解一個縣的洪水風險，但無法區分一棟房屋與另一棟房屋之間的風險差別。」

洪水 桑德斯 氣候變遷

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