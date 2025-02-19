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抗議待遇不公 加大校園和醫療中心擬2月底罷工

編譯組／綜合報導
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工會表示，加大所有校園和醫療中心計畫在2月底進行罷工。灣區受影響機構包括舊金山加大、柏克萊加大、勞倫斯柏克萊國家實驗室。(圖取自柏克萊加大臉書)
工會表示，加大所有校園和醫療中心計畫在2月底進行罷工。灣區受影響機構包括舊金山加大、柏克萊加大、勞倫斯柏克萊國家實驗室。(圖取自柏克萊加大臉書)

加州大學(University of California)本月底將有多至數萬名工會組織員工、2月26-28日期間在加大10個校區與5個醫學中心進行罷工，抗議不公平勞工待遇。

舊金山紀事報」報導，根據工會員工表示，兩個工會包括「大學專業與技術員工」工會(University Professional and Technical Employees，簡稱UPTE-CWA Local 9119)以及「美國州、縣與市政員工聯盟」(American Federation of State, County and Municipal Employees，簡稱AFSCME Local 3299)工會，已分別批准在2月26-28日、2月26-27日罷工。

兩次罷工活動並無關聯，但預期在重疊日期進行。目前，兩個工會正與加大重新談判有關去年到期合約。工會官員透露，在灣區受到罷工影響機構，包括舊金山加大、柏克萊加大、勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)。

UPTE工會代表2萬名員工，包括醫生助理、驗光師、藥劑師、護理個案管理師、心理健康與其他工作人員。工會聲明內容，指責加大、拒絕披露有關人員空缺的重要資訊，並且未合法地提高工會成員的醫療照護成本，並施行導致員工更難提出人事問題的政策。

AFSCOME工會代表3萬7000名員工，包括呼吸治療師、外科消毒技術員、超音波技術員與放射技術員。其對加大提出類似的指控。

AFSCME Local 3299工會主席艾凡特(Michael Avant)聲明表示，加大醫學中心與校區並沒有在談判桌上、嘗試解決導致員工流失的實際薪資減少問題，反而選擇非法實施任意規則，以壓制那些提出考量議題的員工聲音。加大公然的違法行為，阻礙面臨嚴重負擔危機的第一線員工、提出具建設性談判。

針對工會組織即將進行的罷工計畫，加大校長辦公室並未提出回應，也未透露若罷工行動持續進行、之後是否有安排支援工作人員的打算。

罷工 柏克萊加大 舊金山

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