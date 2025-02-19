固特異飛船慶百年 民眾有機會搭乘

固特異飛船慶祝百周年。（固特異官網）

福斯電視台FOX 11報導，固特異飛船（Goodyear Blimp）是全球最具辨識度的飛船之一，經常出現各大體育賽事和音樂會上空，然實際上有機會搭乘的人卻寥寥無幾。

如今，為慶祝固特異飛船百周年，該公司舉辦百周年紀念抽獎活動，替三位美國居民提供一次飛行機會。民眾可透過官方購買輪胎，或線上填寫抽獎表，獲勝者將可得到兩人搭乘固特異飛船證書，一張價值3000元旅行券，用於造訪固特異位於加州 、佛羅里達（Florida）或俄亥俄（Ohio）飛船機庫。

與商業熱氣球和直升機之旅不同，固特異通常不對外出售飛船搭乘票，受邀者才有機會搭乘，邀請對象主要是企業合作夥伴、名人或媒體。固特異偶爾也會將飛船搭乘機會捐贈慈善拍賣 ，人們可競標座位，雖然此機會較罕見，有興趣者可電郵[email protected]查詢相關拍賣活動。

這艘長246呎的飛船自1925年首飛以來，已參與超過2500場活動，成為美國賽車 盛事Daytona 500、超級碗（Super Bowl）和玫瑰碗（Rose Bowl）等大型體育賽事的標誌性象徵。

飛船能歷久不衰，反應了其適應能力。儘管無人機技術在航拍領域已愈來愈普及，現代的固特異飛船技術則更加先進，配備高解析度攝影機、更安靜的引擎及更高的穩定性。過去百年來，搭乘過固特異飛船知名乘客包括前總統雷根（Ronald Reagan）等。

目前，固特異有三艘飛船，分別駐紮於加州、佛羅里達和俄亥俄州，即將舉辦的活動包括Daytona 500賽車賽、奧斯卡頒獎典禮、科奇拉音樂節（Coachella）和摔角狂熱大賽（Wrestle Mania）等。