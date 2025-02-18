我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

NASA研究：全州多處濱海區 下沉速度快過海平面上升

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州部分沿海地區因自然和人為因素，土地正緩慢上升或下降。（NASA／JPL-Caltech）
加州部分沿海地區因自然和人為因素，土地正緩慢上升或下降。（NASA／JPL-Caltech）

雖然海平面高度變化看似微小，每年僅幾分之一吋，然這些細小變化可能會增加或減少當地洪水風險、海浪衝擊和海水入侵。美國太空總署（NASA）一項新研究顯示，至2050年，加州海平面預計比2000年的水平高出六到14.5吋（15至37公分），該研究第一作者，南加州噴射推進實驗室（JPL）搖桿科學家哥瓦辛（Marin Govorcin）表示，包括舊金山填海地區等地，土地下沉速度比海平面上升速度快。

追蹤和預測海平面上升，不僅需測量海洋高度，還要了解海岸土地垂直運動。這項由太空總署主導的研究團隊以加州為研究案例，揭示看似不起眼的地面垂直運動，如何在未來幾十年對當地海平面造成重大影響，在沿海社區制定適應策略的同時，能更深入了解土地作用。

NASA新聞稿並指出，這項新研究說明地面垂直運動的規模與速度恐難以預測，這些運動既受人為因素影響（如抽取地下水及廢水注入），也受如板塊運動等自然因素影響。研究結果也展示直接利用衛星觀測，如何改進地面垂直運動與海平面上升的估算。當前基於潮位站測量的模型，無法覆蓋所有地點，也無法反映區域內所有地面運動。

當地變化

噴射推進實驗室和國家海洋暨大氣管理局（NOAA）研究人員使用衛星雷達，追蹤加州超過1000哩長海岸線，詳細紀錄地面的上升與下沉。他們鎖定一些熱點地區，包括城市、海灘和含水層，這些地區在當前及未來幾十年內，更容易受海平面上升影響。

為了從太空中一點一點捕捉局部運動，研究小組還分析歐洲太空總署（the European Space Agency，ESA）Sentinel-1衛星雷達測量數據，及來自全球導航衛星系統地面接收站的運動速度數據等。他們用一種稱為干涉合成孔徑雷達（interferometric synthetic aperture radar，InSAR）技術，比較2015年至2023年間，同一地點的多次觀測結果。

科學家繪製加州沿海城市和中央谷地部分地區，因土壤壓實、侵蝕和地下水抽取等因素，造...
科學家繪製加州沿海城市和中央谷地部分地區，因土壤壓實、侵蝕和地下水抽取等因素，造成土地下沉（藍色），紅色地區為海平面上升地。（NASA）

研究顯示，舊金山灣區，包括聖拉斐爾（San Rafael）、柯德麥迪拉（Corte Madera）、佛斯特市（Foster City）和農灣島（Bay Farm Island）等地區因沉積物壓實，地面以每年超過0.4吋的速度穩定下沉。至2050年，當地海平面可能會上升超過17吋（45公分），是僅基於潮位站預測7.4吋（19公分）的兩倍多。

並非所有加州沿海地區都下沉，部分地區土地每年上升數毫米。如自2018年以來，穩定補充地下水的聖塔芭芭拉（Santa Barbara）地下水盆地，及進行石油和天然氣生產的長堤（Long Beach）等，存在流體抽取與注入情況。

科學家還進一步算出人為因素引起局部陸地運動，如何使洛縣和聖地牙哥（San Diego）縣部分地區海平面預測不確定性增加多達15吋（40公分）。在這些地區進行可靠預測面臨挑戰，因人為活動（如碳氫化合物生產與地下水開採）等不可預測性所致。

波動的含水層與緩慢移動的山崩

在加州中部快速下沉的中央谷地（Central Valley），每年下沉高達八吋（20公分），地面運動受地下水抽取影響。乾旱和降水期交替，使地下含水層收縮或膨脹，類似的波動還出現在舊金山灣區的聖塔克拉拉（Santa Clara）、橙縣聖塔安那（Santa Ana）和聖地牙哥縣的丘拉維斯塔（Chula Vista）含水層。

在崎嶇的沿海地形，如舊金山以南大蘇爾山脈（Big Sur mountains）和洛杉磯的派洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula），研究團隊確認一些與緩慢移動的山崩相關局部下沉區域。舊金山與蒙特雷灣（Monterey Bays）周圍的沼澤和潟湖等地也有下沉趨勢。這些地區受侵蝕可能是主要因素。

加州 舊金山 太空

上一則

洛杉磯聯合學區手機禁令 今起生效

下一則

加州電費冠全美 被揭因股東回報率過高

延伸閱讀

南加內陸河濱縣警察局長 宣布競選加州州長

南加內陸河濱縣警察局長 宣布競選加州州長
一場大雨水庫滿了 南加水庫水位高於歷史平均 今夏不限水

一場大雨水庫滿了 南加水庫水位高於歷史平均 今夏不限水
NBA名嘴巴克利改變態度示好金山球迷 捐錢當志工

NBA名嘴巴克利改變態度示好金山球迷 捐錢當志工
「危及生命的寒流」北極氣旋來襲 北部平原防酷寒 最低零下30度

「危及生命的寒流」北極氣旋來襲 北部平原防酷寒 最低零下30度
加州勞工法變動多 雇主須知避雷之道 防踩法律紅綫

加州勞工法變動多 雇主須知避雷之道 防踩法律紅綫
舊金山情人節氛圍濃 羅偉市政廳為250對新人證婚

舊金山情人節氛圍濃 羅偉市政廳為250對新人證婚

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世