加州電費冠全美 被揭因股東回報率過高

加州電費為全美最高，其中最大一部分來自為緩解野火與屋頂太陽能計畫而增加的電費。(圖取自PG&E臉書)

每月電費帳單包含一項沒有單獨列出費用，部分直接進入股東口袋，其被稱為「股東利潤 回報」(return on equity)，為補償投資 人擁有公用事業公司經營風險，回報股東的投資，協助公用事業維持更高信用評級，以便為未來項目吸引更好貸款利率。然而，批評者認為加州 電費高昂的原因之一，是費用內含利潤過高。

「CalMatters」報導指出，各州公用事業監管機構包括加州公用事業委員會，負責確認投資回報率，這是公用事業利潤的關鍵部分。研究發現，股東回報率經常超過共同基準，每年導致全國用戶高達70億美元成本支出。

加州批准的回報率約為10%，是美國國債回報率基準十年期的兩倍多。若公用事業公司未能達到業績目標，利潤可能低於這個數字。但加州三大投資人擁有的公用事業公司，2023年仍自股本利潤回報率獲得數億元收益。

卡內基美隆大學金融與公用事業決策教授洛德(David Rode)表示，對於所有公用事業，幾乎都提供相當慷慨的利率。

全加州用戶都面臨來自三大投資人擁有的電力公司高額電費。加州電費為全美最高，其中最大一部份來自為緩解野火與屋頂太陽能計畫而增加的電費。僅於去年一年時間，PG&E電費就上漲好幾倍，監管機構投票決定維持核電站運行，以解決向再生能源轉型期間能源可靠性的擔憂，納稅人可能將見到電費再次上漲。

去年秋天，州長紐森宣布行政命令、要求公用事業委員會詳細審查野火緩解成本與表現不良的能源計畫，以解決高昂能源費用問題。

南加州愛迪生公司(Edison)2024年的股東報酬率為10.75%，為加州同業中最高，其次是太平洋瓦電(PG&E)為10.7%；聖地牙哥天然氣電力公司(San Diego Gas & Electric)為10.65%。公用事業委員會今年對股東利潤回報率的初步決定尚未最終確認，但皆略高於10%。

每家公司全年財務表現決定是否可實現全部股東回報率，甚至更高。但即使批准的回報率一小部分，也代表納稅人的數百萬美元支出。例如2023年南加州愛迪生電力公司可能獲得1億9800萬美元中、收取9100萬美元(批准回報率為10.05%)；太平洋瓦電自股東可能獲得的1億2500萬美元、收取超過1億1100萬美元(回報率為10%)；聖地牙哥瓦電自股東可能獲得1億2500萬美元收取4190萬美元(回報率為10%)。

然而，PG&E發言人蓋茲達(Mike Gazda)表示，具競爭力的股東回報率，才可對於確保PG&E可繼續吸引滿足能源需求所需的投資水平，至關重要。州監管機構透過公開、透明程序，確定回報率。