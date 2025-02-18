特美谷華人協會舉辦新春遊園會

旗袍隊表演。（記者啟鉻／攝影）

特美谷華人 協會（Golden Circle Society）近日舉辦第三屆農曆新年遊園會，暨新會長馬駿就職。今年遊園會新增蒙古族服裝展示，該節目曾參加好萊塢 聖誕遊行，成為協會的保留節目。協會主席于忠霞表示，活動還有旗袍表演、漢服秀，向華洋觀眾展示中華傳統文化。

此次農曆新年園遊會，15日至16日在坦密庫拉市（Temecula）的購物中心舉行，河濱縣政委員Chuck Washington以及市議員等民選官員，以及當地商會代表等到場，美華聯監事長趙林受邀表演男高音獨唱。

于忠霞表示，農曆新年遊園會主題是正月十五鬧元宵，兩天精彩節目有舞龍舞獅、漢服、旗袍、秧歌及中國武術，還有猜燈謎、畫糖人、捏麵人等。小吃有展示煮湯圓、餃子 。

活動開始，旗袍隊表演首先登場，十餘美麗表演者隨樂聲在廣場時而並肩而行，時而交錯變換隊形，展現整齊劃一、穩重大方的美感。她們手持折扇、花傘、樂器，配合動作巧妙運用道具，令旗袍秀表演更富層次與動感。在場華洋觀眾拍手叫好。

接著獨舞、三人舞、獨唱、男女聲二重唱、小提琴獨奏、朝鮮族舞蹈等表演，也吸引許多遊客駐足欣賞。蒙古族服裝展示，如同色彩與文化的盛宴，表演者手中白色哈達尤為引人注目。蒙古族服裝厚重卻不失輕盈，色彩鮮豔而富有層次，綠色、紅色、藍色等鮮明色彩交織，仿佛草原上風景。