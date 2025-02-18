洛杉磯市議員薪資 全美第一高

洛杉磯市市議會。（洛杉磯市府）

城市市議員是民眾所崇敬的職業，但市議員絕大多數卻是兼職，他們大多有自己的全職工作。而市議員的薪資水平也因兼職、全職差別很大，而不同城市的兼職市議員，薪水差別也頗大。

在南加州 地區，根據城市規模大小，市議員的職位有兼職和全職之分，大多數城市為兼職工作。在規模較大的洛杉磯 市分為15個選區，每區一名市議員。市長則由全市選舉產生，市議員和市長均為全職。根據加州主計長辦公室最新的統計數據，2023年洛杉磯市市議員多數年薪為23萬5449美元，外加三、四萬美元的健康保險、退休計畫等福利。PublicCEO網站在2009年曾報導，洛杉磯市市議員的工資為全美最高。根據加州主計長辦公室，2023年洛杉磯市長薪資為30萬4434美元。加州年薪最高的市長是舊金山市市長，36萬4582美元。

在南加 州，全職市議員的城市，除了洛杉磯市，還有長堤市（City of Long Beach）、聖地牙哥市。2023年，聖地牙哥市市長年薪為23萬3756美元，長堤市市長年薪為17萬8569美元。雖然年薪不及洛杉磯市長，但兩個城市在退休計畫、健康保險等的補助卻非常優渥，均有七、八萬美元之多。

南加州絕大多數的地方城市，市議員、市長職位均為兼職，但他們的薪資差別也很大。大多數城市中，市長並非單獨選舉，而是由市議員輪流擔任。例如南加州卡森市（Carson）市議員雖然為兼職，但每年年薪也有八萬多美元，外加一萬多美元的補貼。南加州年薪較多的城市市議員還包括聖塔芭芭拉市（Santa Barbara）、英格伍（Inglewood）市等。

同為兼職，有些城市市議員沒有工資，如Rolling Hills Estates、Palos Verdes Estates、橙市（Orange）、聖瑪利諾市（San Marino）、Rolling Hills等。

在華人聚集的聖蓋博谷，2023年聖蓋博市市議員年薪約為1萬724美元，外加1萬多元補助。蒙特利公園市（Monterey Park）市議員年薪6000美元，其中一位市議員有額外1萬2301美元的補助。阿罕布拉市（Alhambra）市議員年薪均為1萬多元，補助零至3萬多不等。亞凱迪亞市市議員年薪為6743美元至1萬1500美元不等，補助金額也不盡相同。