我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

洛杉磯市議員薪資 全美第一高

記者王若然／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯市市議會。（洛杉磯市府）
洛杉磯市市議會。（洛杉磯市府）

城市市議員是民眾所崇敬的職業，但市議員絕大多數卻是兼職，他們大多有自己的全職工作。而市議員的薪資水平也因兼職、全職差別很大，而不同城市的兼職市議員，薪水差別也頗大。

在南加州地區，根據城市規模大小，市議員的職位有兼職和全職之分，大多數城市為兼職工作。在規模較大的洛杉磯市分為15個選區，每區一名市議員。市長則由全市選舉產生，市議員和市長均為全職。根據加州主計長辦公室最新的統計數據，2023年洛杉磯市市議員多數年薪為23萬5449美元，外加三、四萬美元的健康保險、退休計畫等福利。PublicCEO網站在2009年曾報導，洛杉磯市市議員的工資為全美最高。根據加州主計長辦公室，2023年洛杉磯市長薪資為30萬4434美元。加州年薪最高的市長是舊金山市市長，36萬4582美元。

南加州，全職市議員的城市，除了洛杉磯市，還有長堤市（City of Long Beach）、聖地牙哥市。2023年，聖地牙哥市市長年薪為23萬3756美元，長堤市市長年薪為17萬8569美元。雖然年薪不及洛杉磯市長，但兩個城市在退休計畫、健康保險等的補助卻非常優渥，均有七、八萬美元之多。

南加州絕大多數的地方城市，市議員、市長職位均為兼職，但他們的薪資差別也很大。大多數城市中，市長並非單獨選舉，而是由市議員輪流擔任。例如南加州卡森市（Carson）市議員雖然為兼職，但每年年薪也有八萬多美元，外加一萬多美元的補貼。南加州年薪較多的城市市議員還包括聖塔芭芭拉市（Santa Barbara）、英格伍（Inglewood）市等。

同為兼職，有些城市市議員沒有工資，如Rolling Hills Estates、Palos Verdes Estates、橙市（Orange）、聖瑪利諾市（San Marino）、Rolling Hills等。

在華人聚集的聖蓋博谷，2023年聖蓋博市市議員年薪約為1萬724美元，外加1萬多元補助。蒙特利公園市（Monterey Park）市議員年薪6000美元，其中一位市議員有額外1萬2301美元的補助。阿罕布拉市（Alhambra）市議員年薪均為1萬多元，補助零至3萬多不等。亞凱迪亞市市議員年薪為6743美元至1萬1500美元不等，補助金額也不盡相同。

加州 洛杉磯 南加

上一則

尋找愉快靈異現象 我在加州鬧鬼最兇的旅館睡一晚 

下一則

東谷元宵節慶典 品嘗美食、欣賞精彩表演迎春

延伸閱讀

NBA／巴黎奧運夢碎 厄文：想代表澳洲打2028洛杉磯奧運

NBA／巴黎奧運夢碎 厄文：想代表澳洲打2028洛杉磯奧運
洛杉磯藝博會致敬消防員 華裔青少年參展

洛杉磯藝博會致敬消防員 華裔青少年參展
弗里茲藝博會將至 南加藝術盛事為何二月扎堆？

弗里茲藝博會將至 南加藝術盛事為何二月扎堆？
南加內陸河濱縣警察局長 宣布競選加州州長

南加內陸河濱縣警察局長 宣布競選加州州長
洛杉磯捷運實施乘客出站新規 嚴防逃票與犯罪

洛杉磯捷運實施乘客出站新規 嚴防逃票與犯罪
洛縣外國人持有15萬套空屋 中國買家多

洛縣外國人持有15萬套空屋 中國買家多

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25
不少華人家長反映，孩子在學校感染流感，並將病毒傳給全家。此為示意圖。(pexels)

美國15年來最嚴重流感 過萬人死亡 專家：與新冠有關

2025-02-10 15:31

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世