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加州勞工法變動多 雇主須知避雷之道 防踩法律紅綫

記者楊青／洛杉磯報導
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2025年加州勞工法繼續向勞工傾斜，雇主關注新改革。（記者楊青/攝影）
2025年加州勞工法繼續向勞工傾斜，雇主關注新改革。（記者楊青/攝影）

2025年加州勞工法改革繼續向勞工傾斜。南加州勞工法律師特別提醒華人企業雇主，謹慎依法經營處理勞資問題，避免踩到法律紅線，無端導致經濟損失。

勞工法律師表示，新年度的加州勞工法繼續偏向勞方，近年很多代表勞方的律師打官司先不收費，而是贏得官司後分成，狀告雇主和資方的案子大幅上升，雇主處於非常不利的地位，需要特別小心，及時和正確地瞭解相關法律法規非常重要。

工業市勞工法律師賴威寧表示，勞工海報是雇主保護自己的第一道防線。根據聯邦勞工部和加州勞工廳的要求，最新的勞工法海報必須張貼在企業公共地方，比如員工休息處、公共飲水區、員工餐廳等地方，確保每位員工都能看到，如果有不同語種的員工，也需要為他們提供不同語種的勞工法海報，確保員工瞭解自己的權益。

最低工資是勞資糾紛中最容易觸及的區域。2025年起，加州最低時薪已提高到16.50美元，豁免員工月薪至少在5720美元（年薪6萬8640美元），如果員工的薪酬與其職稱和責任工作不符，很可能成為資方被告的導火索。最新的最低工資標準更加複雜，因很多地方和行業還訂有更高的標準，例如洛杉磯市2025年7月1日起最低時薪上調到17.87美元，洛杉磯市旅遊業員工最低時薪為22.50美元；西好萊塢非酒店員工時薪19.65美元，酒店員工19.61美元；巴沙迪那17.50美元；聖地牙哥2025年起為17.25美元等，雇主需多加瞭解。

勞工帶薪病假範圍也進一步擴大。根據加州勞工法AB2499條，員工成為犯罪受害者、或擔任陪審員以及法庭證人，雇主都應准許其帶薪請假。員工可因自身或家人受 到暴力傷害請假；雇主需確保員工可以請假去幫助自身和家人得到健康福利保障；有25名或以上員工的雇主需提供請假時間給員工處理問題。此外，員工的帶薪病假也進一步擴展，加州SB 1105允許員工在高溫或水災等緊急情況下使用帶薪病假。

賴威寧表示，職場上的各種「歧視」也是企業惹上官司的常見雷區。加州公平就業和住房法案禁止資方歧視，員工受保護的包括種族和膚色、血統和國際、宗教信仰、年齡（40歲以上）、精神和身體不便、性和性別、性別認同、婚姻狀況、軍人或退伍軍人。雇主不得強制性要求雇員參加宗教或政治活動和會議，不可因員工不參與活動而做出歧視和報復行為，每次違規，雇主將被罰款500美元。

2025年加州勞工法改革繼續向勞工傾斜。（記者楊青/攝影）
2025年加州勞工法改革繼續向勞工傾斜。（記者楊青/攝影）
南加州勞工法律師賴威寧特別提醒華人企業雇主謹慎依法經營處理勞資問題，避免踩到法律...
南加州勞工法律師賴威寧特別提醒華人企業雇主謹慎依法經營處理勞資問題，避免踩到法律紅綫，無端導致經濟損失。（記者楊青/攝影）

勞工部 加州 歧視

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