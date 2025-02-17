加州勞工法變動多 雇主須知避雷之道 防踩法律紅綫

2025年加州勞工法繼續向勞工傾斜，雇主關注新改革。（記者楊青/攝影）

2025年加州 勞工法改革繼續向勞工傾斜。南加州勞工法律師特別提醒華人企業雇主，謹慎依法經營處理勞資問題，避免踩到法律紅線，無端導致經濟損失。

勞工法律師表示，新年度的加州勞工法繼續偏向勞方，近年很多代表勞方的律師打官司先不收費，而是贏得官司後分成，狀告雇主和資方的案子大幅上升，雇主處於非常不利的地位，需要特別小心，及時和正確地瞭解相關法律法規非常重要。

工業市勞工法律師賴威寧表示，勞工海報是雇主保護自己的第一道防線。根據聯邦勞工部 和加州勞工廳的要求，最新的勞工法海報必須張貼在企業公共地方，比如員工休息處、公共飲水區、員工餐廳等地方，確保每位員工都能看到，如果有不同語種的員工，也需要為他們提供不同語種的勞工法海報，確保員工瞭解自己的權益。

最低工資是勞資糾紛中最容易觸及的區域。2025年起，加州最低時薪已提高到16.50美元，豁免員工月薪至少在5720美元（年薪6萬8640美元），如果員工的薪酬與其職稱和責任工作不符，很可能成為資方被告的導火索。最新的最低工資標準更加複雜，因很多地方和行業還訂有更高的標準，例如洛杉磯市2025年7月1日起最低時薪上調到17.87美元，洛杉磯市旅遊業員工最低時薪為22.50美元；西好萊塢非酒店員工時薪19.65美元，酒店員工19.61美元；巴沙迪那17.50美元；聖地牙哥2025年起為17.25美元等，雇主需多加瞭解。

勞工帶薪病假範圍也進一步擴大。根據加州勞工法AB2499條，員工成為犯罪受害者、或擔任陪審員以及法庭證人，雇主都應准許其帶薪請假。員工可因自身或家人受 到暴力傷害請假；雇主需確保員工可以請假去幫助自身和家人得到健康福利保障；有25名或以上員工的雇主需提供請假時間給員工處理問題。此外，員工的帶薪病假也進一步擴展，加州SB 1105允許員工在高溫或水災等緊急情況下使用帶薪病假。