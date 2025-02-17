加大申請總人數減少 麥賽德加大逆勢激增45%

加大公布2025年秋季班申請數據，麥賽德加大申請人數激增44.9%。（取自麥賽德加大官網）

加州大學 （UC）近日公布2025年秋季班初步申請數量，申請總人數與去年相比略有減少。

舊金山紀事報報導，根據加大公布的數據，2025年秋季班申請總人數共24萬9824人，比2024年秋季班的25萬零959人少了0.5%。其中，2025年秋季班新生申請總人數為20萬零5158人，比上一年減少1%，加州本地新生申請人數減少了3520人，降幅為2.6%，但國際新生申請人數增加了2567人，增幅為8.7%。

此外，包括非裔、西語裔、原住民和太平洋島民等弱勢族群新生占今年新生申請總人數的46.5%，低於去年的47.1%；轉學生申請人數共4萬4666人，高於去年的4萬3828人，增幅為9%，增加的主因是加州社區大學本地生的申請人數增加了2.4%。

從數據上看來，加大各分校今年收到的申請件數差異明顯，以麥賽德加大（UC Merced）的增幅44.9%為最大，申請總人數為5萬1745人。麥賽德加大建校僅20年，是加大系統最年輕、錄取率最高的分校，錄取率達91.5%，但是它發展迅速，去年還被華爾街日報評為美國最佳大學第18名，引起高度關注。

申請人數增幅第二大的是河濱加大（UC Riverside），為17.9%，申請人數為8萬2904人。增幅第三大的是戴維斯加大，為4.2%，申請人數更創下12萬零131人的新紀錄。

申請人數前三大的加大依序是洛杉磯加大 、聖地牙哥加大及柏克萊加大 ，分別是17萬3297人、16萬零150人和15萬零109人。

不過，紀事報指出，以上這些數據是「非重複性的」（unduplicated），意指整個加大系統的申請總人數並不是各校個別申請人數的總和，因為每位申請人只會被計算一次，即便他們申請了多所分校。

加大目前已進入申請審核程序，計畫在3月中旬前寄發新生錄取決定，4月中旬前寄發轉學生錄取決定。被錄取的新生必須在5月1日前接受錄取，轉學生必須在6月1日前接受錄取。