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加州信用分數全美最高 專家教戰做好3重點

編譯胡立宗／綜合報導
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信用卡的使用方式攸關信用分數。（美聯社）
信用卡的使用方式攸關信用分數。（美聯社）

信評機構Experian近期發布2024年的美國人信用分數報告，以下為重點摘要與增加信用分數的方法，供讀者參考。

・2024年信用報告的重點：

全美2024年的平均FICO信用分數維持715。2008年次貸危機後，美國平均信用分數由2010年的689，逐步攀升至2020年的711整個新冠疫情期間仍能緩步增加，2023、2024年皆為715。此一現象，專家稱之為，美國消費者的財務韌性支持信用分數持續上升。

加州2024年的信用分數維持722，高於全美平均。疫前的2019年，加州平均分為680，比全美平均678略高；到了2024年，加州已比全美高了26，顯示加州人的財務韌性更勝一籌。

另外：

1・71.2%的消費者信用良好或更好，意即高於670。

2・信用卡未繳餘額增加趨緩，部分原因是利率愈高，民眾消費愈趨小心。

3・卡費欠繳率持平，但是疫情期間的紓困措施過期，使得房貸、學貸壓力回到疫前水平。

4・房屋貸款欠繳率增加，2024年的2.24%高於2023年的1.88%，車貸、信貸則持平。

5・18至27歲的Z世代，由信用分數由680增至681；28至43歲的千禧世代，由690增到691；60至78歲的嬰兒潮世代，由745增加至746；44至59歲的X世代，與79歲以上的沉默世代則沒有變動。

・增加信用分數的方法

1・按時繳款：繳款紀錄對FICO信用分數的影響最大，超過30天未繳，金融機構就會通報三大信評公司，導致信用分數大減；反言之，按時繳款就能增加信用分數。

數據媒體公司Stacker指出，2024年第三季，2.4%的信用卡遲繳超過30天，不過比2023年第三季的2.45%稍低。另外，車貸、信貸遲繳比與2023年相仿，但房貸遲繳比例由2023年的1.88%增加至2024年的2.24%。

因此經常確認可用資金夠不夠繳款，是拉高信用分數的第一步，真的怕忘記可以設定自動繳款。

2・信用卡動用額度在30%以下：信用額度剩餘多少也是影響信用分數的一大因素，長期保持在上限的29%以下或更少，有助達到良好的670或以上。但是，動用額度超過30%就可能會拉低信用分數，超過40%更是大忌。

Experian指出，71%的消費者信用分數良好，好處是可以拿到更低的信用卡年利率，也更容易申請到各類貸款，但要注意的是，申辦新卡雖然容易，但是拿到新卡後的一段時間內，信用分數則會因借款管道變多而降低。

3・建立定期查看信用分數的習慣：報告顯示，2024年的信用分數認知度稍微下跌，但十年以來的長期趨勢是認知度愈來愈高，意味著刷爆的機率愈來愈小。

除了控制開銷，另一個方法則是定期看信用分數的個人年報。Experian、Equifax與TransUnion三大信評機構都可提供免費信用報告，上網（annualcreditreport.com）或撥打1-877-322-8228，就可申請。

最後，相較於多數已經退休的嬰兒潮世代，Z世代用於車貸的比例更高，千禧世代則是房貸，X世代綜合負債比最高，不但要存自己的退休金，還要支應家裡的開銷。

不過，Experian Decision Analytics的資料分析師Jim Bander指出，現在20多歲年輕人的消費控制觀念很好，比長輩在20多歲時強，所以不太會出現遲繳或過度消費的現象。

加州 信用卡 退休金

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