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影藝之都／好萊塢影劇龍頭光環失色 落居全球第六

編譯胡立宗╱綜合報導
華納兄弟在倫敦市郊利維斯登的片場。（Warner Brothers）
華納兄弟在倫敦市郊利維斯登的片場。（Warner Brothers）

美國影視業的製片重心已經不再是洛杉磯好萊塢了。媒體CoStar News的訪談，與產業分析商ProdPro對150位主管的統計顯示，2025-2026年度，全球最受歡迎的製片地點為加拿大多倫多，加州已經落居第六。

第二名為英國，其後是加拿大溫哥華、中歐與澳洲。在加州之後，分別是喬治亞州、新澤西州與紐約州。

其中，澳洲對大製作強片的補貼達到40%，加拿大也有36%；全球對大片的補助也達到平均39%的幅度，不少拍攝地的製片成本也比加州便宜。美國製片成本則在疫情、罷工下節節高升，而對大片的稅額抵扣只有20%至25%，且不得超過1億美元。

CoStar News的報導引述「Entertainment Partners」的分析指出，全球120個區域的優惠與製片效益都高於加州。

・Stay in LA行動

加上野火與生活成本越來越高，許多影劇業人員都懷疑是否能繼續在大洛杉磯工作。本地影視產業因此發動「Stay in LA」行動，一方面呼籲州長紐森提高稅賦抵免額度，一邊邀請Netflix、Paramount等增加10%在洛杉磯的製片量。

洛杉磯市議會同意撥款10億美元，協助Television City翻新。Warner Brothers也計畫以5億美元更新布班克（Burbank）的32萬平方呎辦公空間與16座影棚。好萊塢在建的Echelon Studios將是當地20年來第一座複合影棚，四座1萬8000平方呎的影棚，預計2026年中完工。

・外國的優勢

以加拿大為例，加幣兌美元的匯率可能持續走跌，再加上以有的優勢，未來拍片可能比洛杉磯省更多。ProdPro指出，加國2024年的製片額已達54億美元，較2022年增加2.8%；卑詩省近期還對大製作強片增加2%的補貼，希望吸引2億美元的影視製片。

該省的溫哥華也在加緊增建影棚，預計2025年夏季能有36個影棚可供使用，可望成為好萊塢以外的最大製片地點。

英國2024年則出現史上最高的製片金額，達到70億美元，較2023年增加31%，最熱門的莫過於「魔法壞女巫」（Wicked）。「哈利波特」（Harry Potter）、「超少女」（Supergirl）等強片也將在2025年開拍。

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