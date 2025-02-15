我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普成立能源委員會 滿足AI電力需求與中國競爭

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

防蟲害第一道防線 加州邊境16檢查站護農業

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於80號州際公路、連接加州與內華達州的特拉基檢查站（Truckee Station），2024年共攔檢約32萬輛車。(取自CDFA Instagram)
位於80號州際公路、連接加州與內華達州的特拉基檢查站（Truckee Station），2024年共攔檢約32萬輛車。(取自CDFA Instagram)

沙加緬度蜂報報導，當人們開車進入加州時，會看到兩個標誌性的告示牌迎接他們：「歡迎來到加州」及「農業檢查，所有車輛請準備停車」。

加州在與其他州接壤的14條主要公路和州際公路上，共設置了16個邊境檢查站，包括俄勒岡州、內華達州和亞利桑納州的邊界等。這些由食品與農業廳（California Department of Food and Agriculture，CDFA）設立的邊境檢查站，已運行超過100年，主要負責管控進入加州的動植物，主要目的是防止有害生物進入加州，對農業和多樣化的生態環境造成破壞。

加州食品與農業廳的邊境檢查站工作人員仔細檢查車輛內物品，以防止外來有害生物進入加...
加州食品與農業廳的邊境檢查站工作人員仔細檢查車輛內物品，以防止外來有害生物進入加州。(取自CDFA Instagram)

根據CDFA官網，這些邊境檢查站被視為防範外來入侵物種的「第一道防線」。邊境檢查站的工作人員負責檢查進入加州的私人車輛和商業車輛，確保車上攜帶的農產品符合加州法規。此外，工作人員還會檢查水果、蔬菜或其他植物上是否攜帶害蟲或疾病，以防止外來有害生物進入加州。

根據CDFA官網數據，每年檢查的車輛，有超過 2,000萬輛是私人車輛，約700萬輛為商業車輛；透過這些檢查，每年約有82,000批各類植物材料因不符合規定而被拒絕進入加州。

在2024 年，位於80號州際公路（Interstate 80） 上、連接加州與內華達州的特拉基檢查站（Truckee Station）共攔檢約 32萬輛車，而該路線有510萬輛車輛 穿越邊境。根據CDFA發言人李維（Steve Levy） 提供的數據，各車種的攔檢率為：含轎車及皮卡的私人乘用車5.7%、商業車約 3.8%；攔檢率最高的是「其他」類型的車輛，例如露營車、搬家貨車，檢查率約 20%。

李維指出，隨著交通流量增加，工作人員會根據多種因素評估車輛風險，優先檢查「高風險車輛」。評估因素包括： 來自加州或鄰近州的私人車輛 通常被視為低風險，可能不會被攔下檢查；交通流量、預算和人員配置，會影響攔檢頻率；特拉基檢查站在夏季通常配備最多工作人員。

各檢查站的運營時間也會根據季節變化調整。李維指出，不同季節的檢查重點不同，以特拉基檢查站為例，其根據時節調整的優先項目為：

─1~2月：養蜂季，商業蜂巢運輸量大，檢查站業務繁忙。

來自蒙大拿州的蜜峰，是加州發展農業所需，也須停檢確認無害才放行。(取自CDFA ...
來自蒙大拿州的蜜峰，是加州發展農業所需，也須停檢確認無害才放行。(取自CDFA Instagram)

─2~5月：春季苗圃植物、戶外家用品等商品運輸增加。

─5~9月：旅遊旺季，搬家公司、農產品運輸、船艇（Watercraft）檢查較多。

─9~12月：秋季養蜂季與旅遊高峰，農產品與混合貨運較常見。

為避免可能的攔檢造成運輸延遲，CDFA建議貨物運輸者做好準備，以縮短欄停的時間，包括： 確保所有植物類物品（水果、蔬菜、植物、乾草、木柴） 易於取出檢查；駕駛人清楚了解車內裝載的物品及其存放位置；確保駕駛人持有所有門鎖的鑰匙或密碼；確保車輛的所有門能輕鬆地開啟與關閉。

加州 邊境 內華達州

上一則

假植物真攝像機 民宅又現蹤

下一則

40歲轉行念法律 種參：年齡不是問題

延伸閱讀

私密景點╱6年來首見 加州榮耀洞溢流出現「水龍捲」奇觀

私密景點╱6年來首見 加州榮耀洞溢流出現「水龍捲」奇觀
賀錦麗若選加州州長 川普盟友表態迎戰

賀錦麗若選加州州長 川普盟友表態迎戰
需求增推動電價連2年上漲+成本降 PG&E調升財測

需求增推動電價連2年上漲+成本降 PG&E調升財測
最嚴重流感季 灣區醫院大爆滿 急診人數劇增

最嚴重流感季 灣區醫院大爆滿 急診人數劇增
賀錦麗選加州州長？最新民調：過半選民支持

賀錦麗選加州州長？最新民調：過半選民支持
49人擬交易明星外接手塞繆爾？華人球迷惋惜

49人擬交易明星外接手塞繆爾？華人球迷惋惜

熱門新聞

好市多（Costco）深受粉絲喜愛與Bobb Bag類似款正重返好市多。(美聯社)

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

2025-02-09 23:14
WinCo Foods也是主打廉價的零售店。（WinCo Foods網站）

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025-02-09 19:32
ICE稱，1月22日至31日期間，全美共有8276人被捕。（KTLA5）

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

2025-02-12 15:59
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
一位認識莊孟寒但與她不熟悉的CalArts學生表示，印象中她是個非常外向的學生，總是積極參與學校活動。（受訪者提供）

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

2025-02-12 15:19
圖為車禍現場。（Oxnard警方提供）

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

2025-02-11 13:25

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？