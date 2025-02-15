防蟲害第一道防線 加州邊境16檢查站護農業

位於80號州際公路、連接加州與內華達州的特拉基檢查站（Truckee Station），2024年共攔檢約32萬輛車。(取自CDFA Instagram)

沙加緬度蜂報報導，當人們開車進入加州 時，會看到兩個標誌性的告示牌迎接他們：「歡迎來到加州」及「農業檢查，所有車輛請準備停車」。

加州在與其他州接壤的14條主要公路和州際公路上，共設置了16個邊境 檢查站，包括俄勒岡州、內華達州 和亞利桑納州的邊界等。這些由食品與農業廳（California Department of Food and Agriculture，CDFA）設立的邊境檢查站，已運行超過100年，主要負責管控進入加州的動植物，主要目的是防止有害生物進入加州，對農業和多樣化的生態環境造成破壞。 加州食品與農業廳的邊境檢查站工作人員仔細檢查車輛內物品，以防止外來有害生物進入加州。(取自CDFA Instagram)

根據CDFA官網，這些邊境檢查站被視為防範外來入侵物種的「第一道防線」。邊境檢查站的工作人員負責檢查進入加州的私人車輛和商業車輛，確保車上攜帶的農產品符合加州法規。此外，工作人員還會檢查水果、蔬菜或其他植物上是否攜帶害蟲或疾病，以防止外來有害生物進入加州。

根據CDFA官網數據，每年檢查的車輛，有超過 2,000萬輛是私人車輛，約700萬輛為商業車輛；透過這些檢查，每年約有82,000批各類植物材料因不符合規定而被拒絕進入加州。

在2024 年，位於80號州際公路（Interstate 80） 上、連接加州與內華達州的特拉基檢查站（Truckee Station）共攔檢約 32萬輛車，而該路線有510萬輛車輛 穿越邊境。根據CDFA發言人李維（Steve Levy） 提供的數據，各車種的攔檢率為：含轎車及皮卡的私人乘用車5.7%、商業車約 3.8%；攔檢率最高的是「其他」類型的車輛，例如露營車、搬家貨車，檢查率約 20%。

李維指出，隨著交通流量增加，工作人員會根據多種因素評估車輛風險，優先檢查「高風險車輛」。評估因素包括： 來自加州或鄰近州的私人車輛 通常被視為低風險，可能不會被攔下檢查；交通流量、預算和人員配置，會影響攔檢頻率；特拉基檢查站在夏季通常配備最多工作人員。

各檢查站的運營時間也會根據季節變化調整。李維指出，不同季節的檢查重點不同，以特拉基檢查站為例，其根據時節調整的優先項目為：

─1~2月：養蜂季，商業蜂巢運輸量大，檢查站業務繁忙。 來自蒙大拿州的蜜峰，是加州發展農業所需，也須停檢確認無害才放行。(取自CDFA Instagram)

─2~5月：春季苗圃植物、戶外家用品等商品運輸增加。

─5~9月：旅遊旺季，搬家公司、農產品運輸、船艇（Watercraft）檢查較多。

─9~12月：秋季養蜂季與旅遊高峰，農產品與混合貨運較常見。

為避免可能的攔檢造成運輸延遲，CDFA建議貨物運輸者做好準備，以縮短欄停的時間，包括： 確保所有植物類物品（水果、蔬菜、植物、乾草、木柴） 易於取出檢查；駕駛人清楚了解車內裝載的物品及其存放位置；確保駕駛人持有所有門鎖的鑰匙或密碼；確保車輛的所有門能輕鬆地開啟與關閉。