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私密景點╱6年來首見 榮耀洞溢流出現「水龍捲」奇觀

編譯組/綜合報導
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Lake Berryessa News在1月底時監測到的榮耀洞景象，當時尚位溢流。(取自的網站Lake Berryessa News臉書)
Lake Berryessa News在1月底時監測到的榮耀洞景象，當時尚位溢流。(取自的網站Lake Berryessa News臉書)

沙加緬度蜂報報導，加州湖泊榮耀洞(Glory Hole)，六年來首次出現溢流，其壯觀景象吸引大批民眾親眼見證這場備受期待的事件。照片與影片顯示，連續的大氣河流為加州北部帶來數吋降雨，導致貝里耶薩湖（Lake Berryessa）水位上升，最終使湖水溢入洩洪道內。

榮耀洞是貝里耶薩湖（Lake Berryessa）的大型洩洪道，正式名稱為「蒙蒂塞洛大壩洩洪口」（Monticello Dam Spillway），其獨特之處在於其圓形設計，形狀酷似牽牛花（Morning Glory），也因此得名。貝里耶薩湖位於加州首府沙加緬度西方約65英里的車程處。

榮耀洞的溢流奇觀，主要是當貝里耶薩湖水位達到440呎時，水流會像漩渦般湧入直徑72呎的洞口，並透過隧道排放至下游。這種設計與一般常見的閘門式洩洪道不同，在全球十分罕見，使其成為水利工程的奇觀之一。尤其，當湖水水位達到臨界點時，湖水會形成一個巨大的漩渦，如同「水龍捲」般吸入洞口，這種震撼的景象令人驚嘆，因而每次溢流都會成為攝影者、水利工程愛好者及遊客爭相目睹的景象。

專門監測貝里耶薩湖動向的網站Lake Berryessa News長期追蹤降雨量與水位變化，並在臉書上開始倒數預測湖水何時會溢入榮耀洞。該團體2月4日晚上宣布湖水已正式溢流進入榮耀洞，標誌著這一罕見景象的再次出現，次日即分享了榮耀洞的照片和影片，並表示湖水水位已超過洞口 1.3呎 。

受到加州長期乾旱的影響，貝里耶薩湖的湖面水位持續偏低，使榮耀洞這個洩洪道近六年來幾乎完全處靜止狀態。儘管在 2024年曾有湖水濺入排水口，使其技術上算是「啟動」，但當時的情況遠不及如今水流洶湧傾瀉入榮耀洞的壯觀場面。

Lake Berryessa News在2月6日時監測到的榮耀洞景象，此時已是溢...
Lake Berryessa News在2月6日時監測到的榮耀洞景象，此時已是溢流，出現巨大漩渦。(取自的網站Lake Berryessa News臉書)

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