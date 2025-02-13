州長縣長齊上陣 嚴防災區土石流

州長紐森（中）和洛杉磯縣長巴格（右）11日視察艾塔迪那火災區。（洛縣長辦公室）

今年最強大的冬季風暴12日上午開始抵達南加 ，州政府和洛杉磯縣提前採取措施保護社區並加強野火災區的防護。加州 政府配備了專業人員和響應設備，致力於保護野火災區免受風暴重創。

為了應對這場風暴，確保受近期野火（包括洛杉磯的火災風暴）影響的社區降低傷害，加州州長紐森 （Gavin Newsom）指示各級政府採取應對措施，調配抗災資源。

州長紐森鼓勵救災隊員們做好準備，迎戰本季最強暴雨。（州長辦公室）

2月11日，州長紐森和夫人視察了州府工作人員在降雨前為伊頓大火災區進行的準備工作。在州長紐森的指示下，當地安裝了緊急防護材料，以防止伊頓和寶馬山火災留下的燒痕殘骸進入小溪、河流和其他水域。加州正在協調當地所需的材料，例如K型軌道（混凝土屏障），以轉移泥流，並在過去一個月完成了泥流盆地清理活動，以減輕脆弱地區的潛在影響。

紐森表示，「加州一直處於準備狀態，準備應對極端冬季天氣。數周以來，工作人員一直在努力保護災區現場，防止可能發生的泥石流和洪水流。

大型重裝起吊設備進入伊頓火災現場清理垃圾。（洛縣長辦公室）

根據州長指示，州府系統保護社區的措施包括：透過水資源廳 (DWR) 已向南加州地區部署了31萬9000個沙袋和 5600個大號沙袋。全州共部署了242輛消防車以快速回應，其中包括加州消防廳（CAL FIRE）南部地區109輛消防車和北部地區133輛消防車。