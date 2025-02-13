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今冬加州流感死亡人數首超新冠 7個月已561死

編譯組／綜合報導
公衛專家認為，今年流感發病率如此高的因素之一，是自新冠疫情爆發以來，流感疫苗接種率一直較低，尤其是兒童。(圖取自CDC臉書)
公衛專家認為，今年流感發病率如此高的因素之一，是自新冠疫情爆發以來，流感疫苗接種率一直較低，尤其是兒童。(圖取自CDC臉書)

新冠疫情於2020年爆發、導致急診室人滿為患，經過數年時間，加州流感死亡人數首次在今年冬天，超越新冠死亡人數。

聖荷西「信使報」報導，新冠疫情開始以來，儘管每年因感染新冠病毒致死人數減少中，但新冠一直是加州最致命的呼吸道病毒。但在新冠疫情之前，流感早已成為每年最嚴重威脅。

柏克萊加大公共衛生學院榮譽臨床教授史瓦茲伯格(Dr. John Swartzberg)表示，在新冠之前，流感是已開發國家唯一一種每年死亡率都會發生明顯變化的流行性傳染病。然而，根據加州公共衛生部門數據，自去年12月下旬以來，流感相關死亡人數比例、已超過新冠肺炎相關的死亡人數。

在新冠疫情爆發的初期，由於施行加強預防，基本上抑制美國每年通常導致1萬至5萬人死亡的流感疫情。保持社交距離、配戴口罩、避免室內人群聚集等，皆有助於同時阻止新冠肺炎與流感傳播。

隨著新冠疫苗提供接種以及病毒致命性降低，民眾警覺性逐漸放鬆，流感又恢復到每年一次的流行模式。今年，流感死亡人數暴增，加州1月初因流感喪生人數比例達2%、高於過去兩個冬季峰值1.5%水平。

自去年7月1日以來，加州至少有561人死於流感，其中大部分是65歲以上老年人。史瓦茲伯格表示，這可能是21世紀迄今最嚴重的流感季節。他指出，檢測資料顯示，被稱為A型流感的H1N1病毒與H3N2病毒，以及隨後傳染盛行的B型流感，死亡比例大致相同。

和過去幾個冬天不同的是，新冠疫情激增始於夏季末、在秋季結束，新冠病例並未在冬天暴增。自去年6月30日以來，加州發生至少10起與流感相關的兒童死亡病例，同一時間，則有3例兒童新冠死亡病例。

史瓦茲伯格認為，今年流感發病率如此高的因素之一，是自新冠疫情爆發以來，流感疫苗接種率一直較低，尤其是兒童。根據美國疾病管制暨防治中心(簡稱CDC)數據，截至2025年1月底，有45%年齡6個月至17歲兒童已接種流感疫苗，然而，2020年1月的此一比例為58%。

流感疫苗 疫情 加州

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