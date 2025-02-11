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影藝之都╱哪吒2好萊塢中國劇院首映 辦市集造勢

記者張宏/洛杉磯報導
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TCL中國劇院8日門前化身一片紅色海洋，成為名副其實「中國」劇院。（記者張宏／攝影）
TCL中國劇院8日門前化身一片紅色海洋，成為名副其實「中國」劇院。（記者張宏／攝影）

中國春節檔票房冠軍「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）日前在好萊塢TCL中國劇院首映，並特別舉辦非遺市集，現場一片紅紅火火和春節氛圍，吸引南加各地華人和其他族裔參與，有留學生裝扮成哪吒和敖丙模樣，沉浸感十足。電影美國發行方，華人影業高級經理貢薄涵表示，有信心讓「哪吒2」創下華語片在美國上映的最高票房紀錄。

身穿紅色服飾的高蹺仙女手舉哪吒面人。（記者張宏／攝影）
身穿紅色服飾的高蹺仙女手舉哪吒面人。（記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

TCL中國劇院8日門前化身一片紅色海洋，成為名副其實的「中國」大戲院，紅色書法春聯、福字、紅色剪紙還有身穿紅色服飾的高蹺仙女和財神爺，而最醒目的無疑是正中巨型的「哪吒2」紅色電影海報。不同族裔的民眾在海報前合影留念。

華人影業高級經理貢薄涵表示，通常華語電影在本地影院一天只有三場到五場排片，但現在電影「唐探1900」在一些影院每天會有十幾場排片，可媲美好萊塢電影的排片率。「哪吒2」將於14日在北美正式上映，規模將是北美地區華語片最高的排片紀錄，在此之前12日會有IMAX版上映和13日在個別影院放映。今年在北美地區，他們幾乎同步上映中國春節檔影片，中國電影和非物質文化遺產都是中國文化的一部分，將兩者結合在中國劇院這個地標性所在，用一種開放的形式廣迎各地民眾，讓大家沉浸式感受春節。

不同族裔的人聚集在這裡感受中國味。（記者張宏／攝影）
不同族裔的人聚集在這裡感受中國味。（記者張宏／攝影）

主辦方特別邀請中國非遺「時氏麵塑」的傳承人時振山和其女兒帶來精湛面人和糖人技藝。兩人攤位前一直聚集人潮，不同族裔被面捏成的各種小動物和孫悟空技藝吸引，沒有票的老外小孩也站在糖人攤位前不肯走。中國上馬剪紙傳承人孫紹程展示其剪紙，年輕魔術師邵欽為和石譚軒則帶來魔術表演。

主辦方特別邀請中國非遺「時氏麵塑」的傳承人時振山帶來精湛面人技藝。（記者張宏／攝...
主辦方特別邀請中國非遺「時氏麵塑」的傳承人時振山帶來精湛面人技藝。（記者張宏／攝影）

書法家孫曉華現場潑墨，寫下哪吒風水春聯福字。他表示，中國劇院是標誌性存在，能在這裡通過書法展示中華文化，同時搭配「哪吒2」首映非常榮幸，為此他專門準備哪吒消災避邪風水符給來往民眾。

書法家孫曉華（右）現場潑墨，寫下哪吒風水春聯福字。（記者張宏／攝影）
書法家孫曉華（右）現場潑墨，寫下哪吒風水春聯福字。（記者張宏／攝影）

現場民眾也非常興奮，今年12歲的Ewan戴著哪吒面具和金項圈，他說，今天是他生日，媽媽帶他來電影慶祝，他看過「哪吒1」，是一部很好的電影，他很喜歡哪吒的勇敢。

三名南加大學生Chloe苗、Joslyn Zhang和Aileen Dong表示，已有四五年沒有回家過節，今年難得在這裡感受到濃濃的中國年味，一解思鄉之情。之前看過「哪吒1」，這次「哪吒2」首映必須來捧場。

聖蓋博居民Joanna和媽媽每個人手裡都拿著糖人和面人，表情特別開心。（記者張宏...
聖蓋博居民Joanna和媽媽每個人手裡都拿著糖人和面人，表情特別開心。（記者張宏／攝影）
三名南加大學生來看哪吒2首映。（記者張宏／攝影）
三名南加大學生來看哪吒2首映。（記者張宏／攝影）

聖蓋博居民Joanna在世界日報元宵燈會上看到哪吒2的宣傳，特別和媽媽來觀看電影首映。她和媽媽手裡都拿著糖人和面人，表情像孩子一樣開心。她說，遠在異國他鄉也能過春節，很開心。

「哪吒2」近日刷新中國影史紀錄，成為總票房榜冠軍，預測在中國總票房上看108億4700萬元（人民幣，約14億9000萬美元）。中國駐洛杉磯總領館副總領事李志強出席了首映式，並為現場民眾帶來新春禮物。現場座無虛席，觀眾意猶未盡。

導演石譚軒（左）和年輕魔術師邵欽為。（記者張宏／攝影）
導演石譚軒（左）和年輕魔術師邵欽為。（記者張宏／攝影）
洛杉磯加大的Lisa（右）和朋友裝扮成哪吒和敖丙的模樣，手裡還拿著敖丙的手辦。（...
洛杉磯加大的Lisa（右）和朋友裝扮成哪吒和敖丙的模樣，手裡還拿著敖丙的手辦。（記者張宏／攝影）
三名南加大學生來看哪吒2首映。（記者張宏／攝影）
三名南加大學生來看哪吒2首映。（記者張宏／攝影）

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