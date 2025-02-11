洛城野火理賠 加州保險公司已付42億

加州保險廳指出，保險公司已向洛杉磯山火受災戶預付了42億元理賠金。圖為華裔賴姓夫婦返回被大火燒毀的馬里布住家查看的情形。（美聯社）

加州保險 廳表示，截至1月27日，保險公司已經向洛杉磯縣山火 受災戶支付了42億元理賠金，這個數字包括撤離費用和賠償個人財產損失的預付款，但不包括在清除廢墟和重建開始後另外要支付的數百億元理賠金。

專家預測，洛杉磯縣山火將成為加州有史以來損夫最慘重的天災。保險數據分析公司Verisk估計，伊頓山火（Eaton Fire）和寶馬山山火（Palisades Fire）造成的保險損失可能介於280億元到350億元之間。

加州保險廳指出，截至1月30日，山火受災戶已提出超過3萬1210份索賠申請，其中1萬4417份已收到部分預付款，索賠對象包括傳統商業和住宅保險公司、加州FAIR計畫和未經加州認可的剩餘業務保險公司（surplus line insurer）。

舊金山紀事報的分析顯示，截至1月28日，加州最大產物保險公司、也是承保此次洛杉磯山火災區最多建築物的State Farm，已收到超過1萬零200份房屋和汽車索賠申請，並已支付超過5億元賠償金；承保洛杉磯災區第二多建築物的FAIR計畫已收到3800份索賠申請。

加州消防廳（Cal Fire）已將伊頓山火和寶馬山山火列為加州史上破壞力第二大和第三大野火，兩場火災分別燒毀了9418座和6837座建築。史上破壞力最大的野火是2018年北加州發生的坎普山火（Camp Fire），它燒毀了布特縣（Butte County）1萬8800多座建築。

紀事報指出，過去兩個周末，加州保險廳分別在聖塔莫尼卡和巴沙迪那舉辦了說明會，邀請包括FAIR計畫在內的主要保險公司與會，回答受災居民的問題。保險廳稱，參加說明會的災民超過2300人，其中許多人當場就獲得保險公司提供預付賠償金。

加州保險廳廳長萊拉（Ricardo Lara）發出聲明說：「所有人的目光現在都集中在保險公司身上，包括我在內。我們正在密切監控整個索賠與理賠過程，確保民眾受到應有的保護。我希望包括FAIR計畫在內的保險公司能持續提供預付款，這筆錢對讓災民盡快恢復正常生活非常重要。」