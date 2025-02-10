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天災難防 房屋保險承保範圍須了解

編譯廖宜怡／綜合報導
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為防範未然，民眾應預先了解自己購買的房屋保險包含哪些福利和權利。（美聯社）
為防範未然，民眾應預先了解自己購買的房屋保險包含哪些福利和權利。（美聯社）

房屋出現基本問題進行維修是一回事，天災摧毀住家、所在街道、社區或大範圍地區的災後復原和重建又是另一回事。因此，預先了解自己購買的房屋保險包含哪些福利和權利非常重要，不要等到陷入重大危機才來追問接下來將發生何事。

根據美聯社的報導，以下是房屋投保人應該事先了解的項目：

1、自己買的是哪種保險

購買保險的目的是為了彌補損失，但這可能意味著兩件截然不同的事。

投保人應立即查看自己的保單，看看有沒有列出「重置成本價值」（replacement cost value）保險。這是一項綜合標準承保，當發生像野火這類重大災難時，它將提供投保人足以更換失去的財產所需的資金；如果是「實際現金價值」（actual cash value）承保，理賠金的計算將考慮損失財產的折舊，僅提供實際損失價值。

消費者權益團體「保單持有人聯盟」（United Policyholders）執行董事巴哈（Amy Bach）表示，從理賠金來看，這兩項承保就像蘋果跟橘子一樣無法比較。她說：「實際現金價值是菜市場價，和重置成本價值無法相提並論。」

2、初期預付款（advanced payment）

從尋找新住處到購買衣物和日用品，應付災難發生後的費用是十分可觀的。因此，務必要了解所在州關於保險公司預付款的法律。

加州為例，當州政府宣布進入緊急狀態、且已知房屋完全毀損時，保險公司必須迅速支付投保人最高25萬元或承保限額30%的預付金，投保人無需先列出所有被毀壞的財產或等待理賠專員進入現場勘察。

3、思考重建時間表

根據災難的嚴重程度，受災戶流離失所的時間短則數月，長則數年。對於大型野火而言，清理有毒物質所花的時間，可能和整個新建工程所花的時間一樣長。在這段時間內，受災屋主仍必須繼續支付已燒毀房屋的貸款。

產物保險通常將流離失所期間的生活費稱為「使用損失」（loss of use），或者「額外生活開支」（additional living expense）或「公平租賃價值」（fair rental value），投保人最好檢查這一項目，看是否有足夠的錢來支付房貸和臨時租金。

保險 金價 加州

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