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住宅5呎內「零區」周圍防火規則 紐森促加快制定

編譯廖宜怡／綜合報導
加州許多地方轄區早已實施住宅方圓5呎內區域不得種植任何植被的規定。（取自美國能源效率與再生能源辦公室官網）
加州許多地方轄區早已實施住宅方圓5呎內區域不得種植任何植被的規定。（取自美國能源效率與再生能源辦公室官網）

為降低火災高風險地區房屋遭受野火焚毀的可能性，加州州長紐森（Gavin Newsom）下令有關單位加快制定住宅周圍防火安全規則。

舊金山紀事報報導，住宅周圍防火安全規則要求人們清理住宅方圓5呎內的區域（稱為「零區」），除了老樹之外不得種植任何植物，也不得置放任何可燃材料，例如覆蓋土壤的木屑或木籬笆。根據加州火災風險等級的畫分，這項規定只適用於火災風險被評為「非常高」地區。

研究人員表示，如果住宅周圍5呎內沒有木本植物、乾燥覆蓋物或其他易燃物質，房屋就擁有了第一道重要的防火防線。

紀事報指出，加州2020年通過SB3074法案，要求加州森林與防火委員會（California Board of Forestry and Fire Protection）在2023年之前制定出零區安全規定。然而，森林與防火委員會發言人安德森（Tony Andersen）表示，他們已錯過2023年最後期限，目前仍處於「規則制定前階段」。委員會稱，他們已將這項工作列為今年的優先事項，並正在對實施成本進行評估。

安德森表示，安全規定要求住宅清除周圍植被，房屋業主將被迫支付高昂成本。安德森說：「委員會一直在努力尋找財務援助以及教育和推廣方案，以幫助業主做好準備和列出工作優先順序。」

法律規定，零區規定首先實施的對象是新建住宅，三年後再擴大到既有住宅。即將公布的新火災風險地圖擴大了受這項法律影響的區域，首次納入被評為火災高風險區的140萬畝城市土地，過去的火災風險地圖僅限於縣轄區（unincorporated area）。

事實上，加州許多遭遇過嚴重山火的地方轄區早已鼓勵房屋業主清理住宅周邊區域，例如天堂鎮（Paradise）、羅塔羅莎（Santa Rosa）和納巴縣（Napa County）。這些地區已通過法令，要求新建住宅在周圍設立非可燃區（non-combustible zone），但官員正在等待州政府頒布相關規定，才會開始要求既有住宅也採取相同行動。

同樣經歷過恐怖山火的南太浩湖（South Lake Tahoe）現行防火法律比起上述地區有過之而無不及，他們要求包括新建和既有的所有住宅都必須清除方圓5呎內的所有易燃物。

加州 山火 紐森

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