住宅5呎內「零區」周圍防火規則 紐森促加快制定

加州許多地方轄區早已實施住宅方圓5呎內區域不得種植任何植被的規定。（取自美國能源效率與再生能源辦公室官網）

為降低火災高風險地區房屋遭受野火焚毀的可能性，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）下令有關單位加快制定住宅周圍防火安全規則。

舊金山紀事報報導，住宅周圍防火安全規則要求人們清理住宅方圓5呎內的區域（稱為「零區」），除了老樹之外不得種植任何植物，也不得置放任何可燃材料，例如覆蓋土壤的木屑或木籬笆。根據加州火災風險等級的畫分，這項規定只適用於火災風險被評為「非常高」地區。

研究人員表示，如果住宅周圍5呎內沒有木本植物、乾燥覆蓋物或其他易燃物質，房屋就擁有了第一道重要的防火防線。

紀事報指出，加州2020年通過SB3074法案，要求加州森林與防火委員會（California Board of Forestry and Fire Protection）在2023年之前制定出零區安全規定。然而，森林與防火委員會發言人安德森（Tony Andersen）表示，他們已錯過2023年最後期限，目前仍處於「規則制定前階段」。委員會稱，他們已將這項工作列為今年的優先事項，並正在對實施成本進行評估。

安德森表示，安全規定要求住宅清除周圍植被，房屋業主將被迫支付高昂成本。安德森說：「委員會一直在努力尋找財務援助以及教育和推廣方案，以幫助業主做好準備和列出工作優先順序。」

法律規定，零區規定首先實施的對象是新建住宅，三年後再擴大到既有住宅。即將公布的新火災風險地圖擴大了受這項法律影響的區域，首次納入被評為火災高風險區的140萬畝城市土地，過去的火災風險地圖僅限於縣轄區（unincorporated area）。

事實上，加州許多遭遇過嚴重山火 的地方轄區早已鼓勵房屋業主清理住宅周邊區域，例如天堂鎮（Paradise）、羅塔羅莎（Santa Rosa）和納巴縣（Napa County）。這些地區已通過法令，要求新建住宅在周圍設立非可燃區（non-combustible zone），但官員正在等待州政府頒布相關規定，才會開始要求既有住宅也採取相同行動。

同樣經歷過恐怖山火的南太浩湖（South Lake Tahoe）現行防火法律比起上述地區有過之而無不及，他們要求包括新建和既有的所有住宅都必須清除方圓5呎內的所有易燃物。