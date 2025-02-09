每日開車少於25哩 買車險有減免

全美共有246家保險 商販賣汽車保單，開車族2億6000萬人，汽車消費相關的「Discount Drivers」網站比較各家產品後提出六項建議，只上符合其中一項以上，加上選對保險商，每年可以省下數百甚至上千美元保費 。因此，今年更換汽車保險時，要特別注意自己是否符合相關優惠。

1.里程折扣：每天哩程數少於25哩的保戶，可以獲得保費減免，前提是要選對保險商。

2.好駕駛折扣：無罰單、無事故紀錄也能幫民眾省錢，但要視各家保險公司的門檻而定，多數三年以上沒吃過罰單的駕駛人，都能獲得保費優惠；三年以上沒有車禍紀錄，又還有優惠。

3.年齡折扣：滿25歲者能獲得一些優惠；滿39又有優惠；55歲以上因為退休 比率變高，又能因為休閒駕駛時間多而獲得另一項優惠。

4.安全社區折扣：住在竊盜案件少的社區，也能幫民眾省保費。

5.自行比價：車險經紀人會收佣金，所以保費愈高、經紀人收入愈多，這是很多人忽略的一點。因此，如果有能力，自己比價、投保會更省錢。

6.適時更換保險商：很多人十多年都不換保險商，因為舊保戶理論上優惠更多，但是「品牌忠誠度」並不是雙向的，新客戶往往得到更多，所以應該適時換家保保看。