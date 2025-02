DOGE成員發表種族主義言論辭職…馬斯克承諾回聘

馬斯克承諾,重新聘用 DOGE 因發表種族主義言論的年輕成員。(圖截取自電視畫面)

馬斯克 負責為川普總統重塑政府,卻爭議不斷。他7日表示,將重新聘用一位政府效率部門(Department of Government Efficiency,簡稱DOGE)的年輕成員艾列茲(Marko Elez),他日前因在社交媒體發表有關種族主義言論而辭職。

聖荷西信使報報導,馬斯克的最新舉動,是在副總統范斯 (JD Vance)在社交媒體發文、呼籲讓25歲的DOGE年輕成員艾列茲重返DOGE後所做回應。艾列茲曾於去年12月、在社交媒體發表有關種族主義言論。

馬斯克用「敬禮」表情符號、回應范斯在社交媒體「X」上的發文,並表示「他將會回來。人非聖賢,誰能無過。」(He will be brought back. To err is human, to forgive divine.)

艾列茲是馬斯克團隊一群年輕科技員工中的一員,他們其中許多人與灣區有關連,現正深入政府機構,目標是協助億萬富翁總統顧問馬斯克,進行削減聯邦開支、清理與多元化努力相關項目及員工的行動。

根據勞工組織日前向聯邦法院提交針對美國DOGE訴訟文件的敏感資料,艾列茲是一名工程師,曾在馬斯克位在舊金山公司「X」與南加州火箭公司「SpaceX」工作。

有關艾列茲在社交媒體帳號的爭議發文,包括「在種族主義盛行之前,我就是種族主義者」;「你不能付錢讓我和與不同族裔者結婚」;「讓仇恨印度 人正常化」,這是他回應一則關於矽谷印度裔人士的貼文。艾列茲去年12月發文,則是對矽谷數千名來自印度的外籍員工持有H-1B簽證進行攻擊,表示99%簽證將被生成式人工智慧取代,「他們會回去,不用擔心」。

馬斯克7日在社交媒體「X」回應線上投票、詢問是否讓這名「發表不當言論」的DOGE員工返回工作崗位,范斯與78%的馬斯克粉絲相同,贊成重新聘任他。范斯認為,艾列茲的貼文,不會讓他變成一個壞人。范斯說,他不同意艾列茲的一些貼文,但不認為愚蠢的社交媒體活動,應該毀掉一個孩子的人生。所以,可以讓他回任,若他在團隊表現不佳或是一個糟糕的成員,才解雇他。

矽谷民主黨眾議員卡納(Ro Khanna)在回應范斯貼文時、提及自己的印度血統,以及范斯婚姻親家有成員是印度移民。卡納問道,在重新聘任艾列茲之前,會讓他因為說過:「讓仇恨印度人正常化。」而道歉嗎?

華爾街日報報導,艾列茲在「X」公司從事人工智慧研究。他與其他人在DOGE工作,引起民主黨憤怒,DOGE是川普透過行政命令創建的非官方實體,但被控違憲、接管只有國會才擁有的權力。