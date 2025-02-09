葡萄酒供過於求 今年價格看跌

Vine Hill Ranch網站上展示的納巴谷赤霞珠(Napa Valley Cabernet Sauvignon) 名酒 。( 取自vinehillranch.com)

加州 的葡萄酒業陷入深重的危機，但對消費者而言，卻是可買到物超所值葡萄酒的黃金時代。矽谷銀行 日前發布的葡萄酒業現狀報告，預測今年價格終於會大幅下跌。

舊金山紀事報報導，記憶力好的民眾，應該還記得矽谷銀行SVB 兩年前登上全國頭條新聞的事件。當時SVB的財務突然爆發重大危機，但它最後倖存下來。SVB長期以來一直是加州葡萄酒業首選的金融機構。自1994年以來，它已向釀酒廠和葡萄園發放超過40億美元的貸款。根據對美國釀酒廠的調查得出的年度報告，被公認是最具影響力的行業數據分析。

SVB葡萄酒部門的創始人麥克米蘭 (Rob McMillan)就是這份行業報告的主筆。他表示，消費者將會得到難以置信的價廉物美葡萄酒。麥克米蘭說：「供應過剩的解決辦法永遠是打折。如果去年有什麼讓我感到驚訝的地方，那就是我沒有看到價格有太大波動，這跟經濟學的最基本原理不符。」

近年來葡萄酒價格大幅上漲，主要原因是生產成本增加。SVB的2023年報告指出，當年71%的西海岸釀酒廠計畫提高價格，事實上全球葡萄酒已開始滯銷。但麥克米蘭預測，不久的未來將會出現轉變。這是因為葡萄酒銷量多年來下滑，導致生產商、零售商和批發商的庫存積壓。雖然葡萄酒是可以久存的商品，但最終庫存壓力還是需要紓解。

不過，高檔葡萄酒業者向來不願公開打折，因為折扣被視為品牌殺手。因此酒廠必須有創意地，甚至秘密地降價。酒廠可能會提供免費送貨服務，或選擇透過Last Bottle和Underground Cellar等閃購網站，或利用好市多(Costco)和山姆俱樂部(Sam's Club，是Walmart的會員制大賣場)等批發零售商來轉移庫存。

消費者通常需要做一些功課，才能找到最物美價廉的寶藏。例如納巴新開的好市多，最近以65.99美元的價格販售Vine Hill Ranch（該地區最受歡迎的葡萄園之一）的納巴谷赤霞珠(Napa Valley Cabernet Sauvignon) ，通常這款酒的售價為125至150美元。