關繼威「前任殺神」上映 打戲親自上陣 給影迷情人節禮物

華人演員關繼威表示，「前任殺神」是一部久違的演員親自上陣的電影，是獻給動作迷的情人節禮物。（記者張宏／攝影）

第94屆奧斯卡 男配角獲得者，華人演員關繼威（Ke Huy Quan）在獲獎後迎來事業新階段。日前他在TCL中國大戲院門前留下手腳印，同時他主演的電影「前任殺神」（Love Hurts）7日起在影院放映。關繼威表示，「前任殺神」是一部久違的演員親自上陣打鬥的電影，是獻給所有動作迷的情人節禮物。

「前任殺神」講述關飾演的看似溫文爾雅的地產經紀Marvin內心，有一個極力想擺脫的黑暗秘密。這部電影對導演Jonathan Eusebio（暱稱JoJo）和關繼威意義非凡，不僅是Jojo首部擔任導演的電影，也是關繼威獲得奧斯卡後首次主演的電影。兩人可謂好萊塢 勵志故事代表，都在好萊塢不同職位摸爬滾打多年，尤其是關繼威難民出身、童星入行，嚐過大紅滋味後演藝事業停滯不前，不得不參與動作指導或導演，最後又憑藉「媽的多重宇宙」獲得奧斯卡。導演和關繼威又都有擔任動作指導的經歷，因此兩人把個人首秀選為動作片順理成章。

菲律賓裔導演Jojo外表肌肉發達，但內心柔軟。他稱讚關繼威是一個精力充沛，對工作充滿熱情的人，同時稱讚吳彥祖是一個優雅且有多可能性的男演員。

電影中，關繼威無論是情緒轉折或武打特技上展現出驚人能量，尤其是武打動作頗有成龍 全盛期的既視感。他表示，為呈現更好的效果，武打戲份全部自己上陣，他花了三個月重新把狀態練起來，包括體能和重量訓練。片中有很多動作和橋段是向80年代成龍和洪金寶港式武打片致敬。「前任殺神」片中演員所有動作戲都是演員直接參與。

關繼威在片中飾演地產經紀。談及如何貼近角色，他說，他的家人都是非常優秀的銷售，但他從未想過成為地產經紀，Marvin吸引他的是對工作的熱情；Marvin過去所做的一切都是可怕的，他在努力救贖自己，希望有第二次機會。

影片上映跨越情人節，他呼籲大家去電影院欣賞這部電影。對於愛，他表示，愛就是當你深切關心某人，並且你願意為那個人犧牲而不求任何回報。當他想到愛時，會想到妻子和家人。他最感謝太太一路支持，他情人節都會和太太享受浪漫晚餐之後一起去看場電影來慶祝；至於自己是否是浪漫的人，太太最有發言權。

2022年獲得奧斯卡後，關繼威片約不斷，3日他在家人的見證下，在中國大戲院門前留下自己的手腳印。他坦承，獲獎後讓他的演藝生涯有大變化，很多大門向他打開，機會也增加，曾經幻想的事在多年後變成現實，很不可思議。