爾灣市議員擬調薪 翻四番至3308元

爾灣市議會研擬調漲市議員薪資。（爾灣市議會臉書官網）

橙縣 紀事報報導，爾灣 市議會研擬將市議員基本月薪，從目前880美元調漲至3308美元，「翻四番」後的年薪為3萬9696美元。這些市議員的工作屬「兼職」，大多數成員還有其他職業。

若獲得批准，爾灣市議員將擁有橙縣最高薪資。根據加州 法律，人口超過25萬的城市，若選民沒有批准提高市議員薪資，議員將可得到所允許的最高薪酬，爾灣市符合這項條件。這項變更將於爾灣市下一次任命新議員時生效，這項特別選舉訂4月15日舉行，選出新的第五選區市議員，填補阿格蘭（Larry Agran）去年11月當選市長後，空出的市議員剩餘任期。

2023年SB 239法案出台，授權城市提高支付給議會成員的最高薪資。市府工作人員表示，新的薪資提案主要源於該法。議會成員將可選擇接受較低的薪水，或完全不接受薪酬。根據報告，任何被市議員放棄的薪資將轉入社區合作贈款基金，用於分發給符合條件的非營利組織。

除爾灣外，南加州不少城市市議員月薪超過4000美元。根據提交給議會的工作報告，包括長堤（Long Beach）、丘拉維斯塔（Chula Vista）、安大略（Ontario）、棕櫚泉（Palm Springs）、聖伯納汀諾（San Bernardino）和河濱（Riverside）等。此外，洛杉磯和聖地牙哥（San Diego）等市議員月薪超過8000美元。

去年聖塔安那（Santa Ana）市議員曾擬議一項提案，若通過，將使市議員年薪達7萬8000美元（每月6500美元）。當時議會成員表示，隨著他們的職責愈來愈接近全職工作，薪酬提高可讓更多人參與社區服務。然這項提案最終以極大差距失敗。目前該市議員基本年薪仍為1萬2000美元。

橙縣最大城市安那罕（Anaheim）擁有34萬6000居民，市議員基本年薪為1萬8000美元。但許多橙縣城市議會成員還享有其他津貼和福利。其中，爾灣市議員每年有8580美元汽車津貼、一個小型退休金計畫及保險（儘管一些議會成員選擇不參加市府贊助的保險），還有代表城市參加其他會議的會議津貼等。

爾灣市議員基本薪資，自2009年以來未曾調漲。根據工作報告，「儘管多年來曾討論過，根據城市人口增長和消費者物價指數變化來提高薪資，但這些討論從未轉化為市議會實際行動」。