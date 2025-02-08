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加州晚期攝護腺癌 十年來大增

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山加大副教授范布拉里根 (Erin Van Blarigan) 主筆的研究報告指出，加州晚期攝護腺癌確診率呈驚人成長。（取自舊金山加大官網）
舊金山加大副教授范布拉里根 (Erin Van Blarigan) 主筆的研究報告指出，加州晚期攝護腺癌確診率呈驚人成長。（取自舊金山加大官網）

舊金山加大（UCSF）的研究發現，過去十年中，加州晚期攝護腺癌（又稱前列腺癌）確診率呈驚人成長，平均每年增加6.7％；研究人員認為，這可能與篩檢指南的變化有關，因為常規檢測頻率下降，可能延遲惡性腫瘤的診斷，錯失最佳治療時機。

舊金山紀事報報導，這項研究結果於上周發表在美國醫師學會JAMA Network Open期刊上。這項研究分析了 2004年至2021年期間近38萬8000個前列腺癌病例，發現2011年至2021年期間，加州晚期前列腺癌診斷數量每年增加 6.7%。在舊金山灣區，晚期攝護腺癌的發生率更翻了一倍，從2004年每10萬名男性7.84 例增至2021年每10萬名男性15.72例。

研究報告主筆、舊金山加大副教授范布拉里根 (Erin Van Blarigan) 說：「這種整體上升趨勢令人擔憂，而且這種現象跨年齡層、跨加州各地區、跨族裔出現。」研究也發現，經過多年下降後，加州大部分地區的攝護腺癌死亡率在 2012年後達到持平狀態。

前列腺癌是美國男性最常見的癌症，這種惡性腫瘤通常影響男性，特別是年長者，症狀可能包括排尿困難、血尿、骨痛等，儘管有些這類腫瘤進展快速、會致人於死，但多數是生長緩慢，對健康造成的威脅也不大。一般認為，定期檢查對於早期發現和治療非常重要，但主要的篩檢工具「前列腺特異性抗原PSA檢測」（prostate-specific antigen testing），常因過度診斷緩慢生長、無威脅性的癌症而受到批評。那麼，這項主要的篩檢工具PSA，應該做怎樣的調整才好呢？

2012年，美國預防服務工作小組（U.S. Preventive Services Task Force）停止建議所有男性進行常規PSA檢測，理由是擔心不必要的治療。然而，舊金山加大的研究人員表示，這種轉變造成可能錯過早期發現惡性癌症的機會，因為即時的治療比較有效。

范布拉里根指出，我們的數據顯示了這個問題有多緊迫，找出篩檢前列腺癌的最佳方法，仍然是研究人員和醫生所面臨的挑戰，但如果不進行篩檢，被診斷患有晚期前列腺癌（治療效果較差）的男性數量會大增。加州的情況並非獨一無二，自篩檢指引改變以來，全國晚期前列腺癌病例也有所增加。

加州 舊金山 檢測

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