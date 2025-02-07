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嚴重程度數年來未見 加州流感病例暴增

編譯組／綜合報導
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加州流感病例激增，上升至多年來未見的嚴重程度。(圖取自Pexels網站)
加州流感病例激增，上升至多年來未見的嚴重程度。(圖取自Pexels網站)

流感季節在加州正暴增至數年來未曾見過的嚴重程度，儘管原因尚不完全清楚。根據加州最新呼吸道病毒監測數據，截至1月25日當周，加州實驗室的流感樣本檢測陽性率達26%，明顯高於前四個季節峰值，並且仍正在呈現上升趨勢。

「舊金山紀事報」報導，數據顯示，加州因流感死亡人數比例，也已超過過去四年。截至1月25日，加州當季有2.4%死亡、484人導因於流感；2023-24年季節峰值為1.6%；2022-23年峰值為1.4%。2021-22年與2020-21年的流感死亡人數極低，可能是因為新冠隔離、大幅減少流感傳染。

根據美國疾病管制暨防治中心（CDC）數據，全國範圍內，因發燒、喉嚨痛與咳嗽等流感症狀而就醫的門診量約為7%。柏克萊加大公共衛生學院傳染病榮譽教授史瓦茲伯格(Dr. John Swartzberg)表示，過去20年內，僅有四次在1月達到此一水平。他認為，現在面臨一個更加猛烈的流感季節。

流感嚴重程度與發病率每年不同，通常沒有明顯原因，本季迄今仍處於「正常」(normal)範圍內。但是史瓦茲伯格指出，目前看來，可能急遽上升至「不佳」(bad)範圍的上限。

全國與加州的流感疫苗接種率通常每年在40%-50%之間，因此，不太可能單單因疫苗接種率變化、導致本季流感出現更嚴重後果。

可能還有其他原因發揮作用。舊金山加大傳染病專家陳子平(Dr. Peter Chin-Hong)表示，主要流行病毒株H3N2通常會引發更嚴重症狀，促使民眾尋求醫療協助。過去幾年裡，他們可能對此置之不理或認為只是著涼感冒。因為病人有更嚴重症狀，推動醫院與診所進行更多流感測試與檢測。

美國疾病管制暨防治中心指出，H3N2是一種A型流感病毒，約佔美國流感病毒54%。另一種主要病毒株H1N1約佔46%。

新冠疫情的部分遺留影響，可能是造成流感傳播的原因之一。民眾基本上已恢復疫情前的生活與行為，可能導致他們接觸更多流感病毒。

今年的新冠病毒感染率異常低，引發人們對病毒干擾是否發生作用？陳子平表示，在新冠疫情爆發開始時，見到許多新冠病例、流感病例不多；有趣的是，過去四年裡，每年冬天都會出現大量新冠肺炎病例，今年卻沒有，流感病例似乎為大宗。換句話說，無論是新冠或流感，都可能會出現。

加州公衛部門指出，灣區通報流感相關住院率為全加州最高、每十萬人就有9.9人入院；南加州為9.1人、洛杉磯7.5人、沙加緬度地區7.3 人；中加州5人，加州北部鄉村2.8人。

陳子平認為，灣區住院率高，可能因為民眾對禽流感(bird flu)認知提高，因為接受比平常更多的檢測。去年11月與今年1月，阿拉米達縣與舊金山分別發現兩例人類感染禽流感病例，其並未接觸受感染動物。

禽流感 加州 檢測

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