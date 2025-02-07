堪薩斯州肺結核大流行 公衛機關:加州風險低

肺結核病菌的傳染方式。（聯邦疾病防治中心）

堪薩斯州出現肺結核病大流行，加州 會不會也出現類似狀況？加州公共衛生局的評估，新冠疫情後，肺結核病確診人數雖有增加，但多數人應該不會感染到肺結核。

舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）指出，美國整體的肺結核病例可能在增加，每一州都有可能爆發，就算加州管控肺結核病的機制非常好，也很難保證百分之百沒事。

至於需不需要打疫苗 ，聯邦疾病防治中心 （CDC）告訴沙加緬度蜂報，肺結核雖然有Bacille Calmette-Guérin疫苗，但是美國一般不會使用。陳子平則說，因為在美國境內感染的風險很低，目前不需要打疫苗，反倒是剛從肺結核感染率高的國家回來的，必須多加注意。

此外，肺結核疫苗是用來防止病菌對其他器官的傷害，而不是肺，但依照陳子平的說法，美國絕大多數的結核病，病灶都在肺部。

・肺結核病是什麼？

肺結核病是由結核桿菌所引起，主要透過空氣傳染，因此多半先影響肺部，然後才會出現其他器官受到感染的狀況。

肺結核病的潛伏期有時可長達數年，因此聯邦疾病中心的統計是，美國帶原的達1300萬人，2023年全美病例僅9633人。

肺結核病的症狀包括：

・劇烈久咳超過三週；

・胸痛；

・咳血，或來自肺部的痰；

・虛弱、疲勞、不想吃；以及

・發冷、發燒或冒汗。

擴散到淋巴結，可能引發皮膚黑青；影響腎臟會導致血尿。

疾病中心強調，肺結核病發一定要接受治療，不然很容易喪命。常見的治療方式區分顯性與隱性：潛伏期的人，療程約三個月；已發作的顯性則需要九個月才能完全治好。

肺結核病透過空氣傳染，密閉室內染病風險更高，但是短暫交談不至於感染，只有長期親密接觸才會出現人傳人的情況。