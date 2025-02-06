川普批高鐵最糟專案 被嗆「噪音」

間接回應總統川普的批評，加州高鐵局在X貼文說，「忽略噪音，我們忙著施工」。（加州高鐵局的X貼文）

總統川普再度批評加州 高鐵，並揚言展開調查。加州高鐵局在X平台上間接回應，不必管「噪音」，他們忙著施工。

川普在與記者對話間表示，洛杉磯 與舊金山 之間的（高速）鐵路，「是我看過管理最糟的專案」，所以調查將會展開，因為不可能（花那麼多錢）。他說，人們為了謀生而蓋，蓋了就會按時履約，而且在預算內。

因此，川普強調，「一條高鐵不可能花到天文數字」。

ABC10電視台要求加州高鐵局（California High-Speed Rail Authority）給個說法，他們則要記者去看X平台的貼文。

貼文的一開頭就是，「忽略噪音，我們忙著施工」（Ignore the noise. We're busy building.），然後說，工程已經進入鋪軌階段，長達171哩。並且，高鐵已經完成50項重大工程、60哩的引道、舊金山至洛杉磯全線的環評，以及1萬4600個工作機會。

間接回應總統川普的批評，加州高鐵局在X貼文說，「忽略噪音，我們忙著施工」。（加州高鐵局的X貼文）

ABC10指出，「高鐵太貴」已經不是新聞了。加州選出的共和黨籍聯邦眾議員基利（Kevin Kiley）1月就表態，將提案刪除聯邦對高鐵的援助，因為這樣花錢太不實際。

州長紐森1月也回應過，只要一開始鋪軌，就能用軌道運載設備協助往後的工程。

高鐵相關人士表示，他們希望麥賽德（Merced）與貝克斯菲（Bakersfield）間的路段能在2030年至2033年通車，除了171哩的路段，中央山谷的新工程也將開始。此外，舊金山至洛杉磯第一階段的460哩，已經通過環境影響評估。