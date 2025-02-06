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賀錦麗若選加州州長 民主黨人可能「讓路」

編譯廖宜怡／綜合報導
加州檢察長邦塔（右）宣布不會參選加州州長，但會支持前副總統賀錦麗（左）參選。（取自X平台）
加州檢察長邦塔（右）宣布不會參選加州州長，但會支持前副總統賀錦麗（左）參選。（取自X平台）

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）5日宣布不會加入2026年加州州長選舉，但他表示，如果前副總統賀錦麗決定參選，他將鼎力支持。

福斯新聞（Fox News）報導，2021年開始擔任加州檢察長的邦塔表示，他明年將競選連任檢察長，而非參選州長。這項宣布平息了外界對邦塔下一步政治動向的猜測。

政治新聞網站Politico率先報導，邦塔5日發出一封電子郵件告訴支持者，他將在兩年後競選連任檢察長。他在電子郵件中說：「我感謝所有鼓勵我競選州長的人們和組織，但我決定繼續留在戰場上，在接下來的六年裡繼續擔任檢察長，這項工作太重要了，因為未來還有太多重要的仗要打。」

蘇諾瑪州大政治學教授麥庫安（David McCuan）認為，與當選州長相比，邦塔贏得連任檢察長的機會要大得多。麥庫安表示，身為檢察長，邦塔負有領導加州對抗川普政策的重責大任，影響力無人能出其右，因此，他選擇不在此時參選州長是非常合理的。

邦塔在接受Politico訪問時表示，他會支持賀錦麗參選州長。他說：「我認為，賀錦麗將成為一位偉大的州長。如果她參選，我會支持她，我向來支持她所做的任何事。」不過邦塔補充，他還未直接與賀錦麗談到2026年州長選舉的事。

歷任舊金山地檢長、加州檢察長、聯邦參議員、美國副總統的賀錦麗，在去年11月總統大選敗給川普後，其未來政治動向引起許多猜測，其中兩個可能性是在2026年參選加州州長，或是在2028年再次參選總統。但賀錦麗身邊的政治消息來源表示，賀錦麗尚未對下一步行動做出決定。

賀錦麗上周末透過視訊在民主黨全國委員會（Democratic National Committee）冬季會議上發表談話，承諾將「繼續與民主黨同行」，似乎透露出她仍有政治野心。

身為民主黨大本營，加州目前已有超過六位民主黨人宣布參選州長，包括副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）和前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）。去年參選聯邦參議員失利的前加州眾議員波特（Katie Porter）也表達了參選意願。

此外，剛卸任的前衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）也被視為潛在的競爭者。貝西拉在擔任衛生部長之前，曾任聯邦國會議員和加州檢察長。

加州 賀錦麗 民主黨

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