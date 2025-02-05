即食花椰菜染李斯特菌 食用恐致死 多州沃爾瑪均販售

「Braga Fresh」的一批即食花椰菜染菌。（聯邦食藥署網頁）

聯邦食物暨藥物管理署（FDA）2024年12月31日宣布，「Braga Fresh」生產、供貨給沃爾瑪 （Walmart）12盎司即食花椰菜（Marketside Broccoli Florets），健康危險指數升級到最高的第一級，某些狀況下可能致死。

「Braga Fresh」去年12月27日已宣布回收，並稱最佳食用時間已過，但不能排除有人將之冷凍，萬一發現就要丟棄。這批產品帶有李斯特菌，可能引發李斯特症（listeriosis）。

這批12盎司袋裝的即食（ready-to-eat）「Marketside Broccoli Florets」，通用產品代碼（UPC code）為「6 81131 32884 5」、最佳食用時間（best-by date）為12月10日，原廠批號是「BFFG327A6」。

食藥署「Class I」的回收警告，代表食用、接觸這個產品後，合理懷疑可能導致嚴重病症或死亡。

「Braga Fresh」1月3日未回應FOX Business的詢問，但在回收當時的聲明指出，所有受影響的產品已經過了「有效期限」（expiration date），已經下架，主動回收之宣布，不適用於其他Marketside或 Braga Fresh的產品。

他們表示，因為可能有人擺進凍庫尚未食用，因此如果發現上述UPC或批號的，應該立即丟棄，切勿食用。另外，汙染源是單核細胞增生李斯特菌，最早是由德州 衛生福利局抽查發現。

販售這批「Marketside Broccoli Florets」的Walmart門市除了加州 ，鄰近的亞利桑納、內華達、俄勒岡州，與其他16州。

目前沒有因此染病的案例傳出，但食藥署的聲明指出，雖然常人吃了這些食物可能只會出現短期症狀，包括高燒、劇烈頭痛、僵直、噁心、上腹疼痛、腹瀉。另外，李斯特症對長者、免疫力低，與懷孕婦女可能致命，也有可能導致死產。

Walmart給FOX Business的回應則說，雖然這批Marketside Broccoli Florets「已經過期」，但有人可能冷藏，因此Walmart要提醒消費者注意批號，發現的話不要食用。另外，雖然沒有病例傳出，但Walmart會持續與供應商一起釐清原因。

食品的期限標示以往經常引起爭議，最佳食用時間（best-by date）並不等於不能食用的有效期限（expiration date），後者才是可能變質的時間。加州新法2026年7月才會生效，強制要求標示「use-by date」（食用期限）。