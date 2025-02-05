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加州最大保險公司State Farm 要求立漲房屋保費22%

編譯廖宜怡／綜合報導
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稱其財務狀況極度嚴峻，加州最大保險公司State Farm General要求保險廳批准他們緊急調漲保費。（取自State Farm官網）
稱其財務狀況極度嚴峻，加州最大保險公司State Farm General要求保險廳批准他們緊急調漲保費。（取自State Farm官網）

在洛杉磯山火發生前就已面臨財務危機的加州最大保險公司State Farm General，3日向加州監管單位提出立即提高保費的請求，以防其投保客戶和整個加州保險市場陷入嚴峻困境。

舊金山紀事報報導，State Farm General 3日致函加州保險廳，要求立即批准臨時提高保費，包括調漲房屋保費22%、調漲公寓保費15%、調漲出租住宅保費38%。這封由State Farm General多名高層主管聯名的信函寫道：「我們請求貴廳採取緊急行動，協助保護加州脆弱的保險市場。」

State Farm General稱，公司初步財務報告顯示，截至2024年底，其保單持有人盈餘（policyholder surplus）僅剩10億4000萬元，遠低於2016年的40億元。數據顯示，截至本月1日，該公司已支付超過10億元與洛杉磯山火相關的索賠，一旦清除廢墟和重建工作開始，這一數字將迅速上升。

State Farm General還表示，如果加州最後救命稻草FAIR計畫無力支付山火索賠、被迫求助私人保險公司來彌補差額，State Farm的損失可能進一步增加。

紀事報指出，State Farm General六個月前已向加州保險廳提出提高保費30%的請求，以避免公司破產。State Farm General 3日提出的緊急保費調漲幅度低於六個月前，他們還表示，若保險廳最終認為緊急調漲幅度過高，他們願意退款給客戶。

根據State Farm General和加州保險廳提供的數據，State Farm General是加州最大的保險公司，收取的產物保險費占全加州產物保險費總額的20%，加州約15%的住宅都是由他們承保。根據紀事報的分析，State Farm General也是洛杉磯山火災區及其周邊地區最多住宅投保的保險公司。

該公司向州保險廳要求立即批准臨時保費增長，以幫助確保其發行的280多萬份保單不會陷入困境。事實上，State Farm General早在去年6月就曾申請提高房主平均保費30%，公寓業主平均保費36%，以及租客保費52%，但該申請至今仍在審核中。加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）向「洛杉磯時報」表示，State Farm General於去年6月提交的申請文件引發了對其財務狀況的嚴重質疑。此外，該公司還被指控在聲稱財務困難的同時，試圖提高母公司的利潤。

值得注意的是，今年1月，State Farm曾表示將為受洛杉磯縣野火影響的住宅保單持有人提供續保，此前該公司曾計畫不再為這些保單續保。自2023年以來，State Farm已停止接受加州所有企業與個人財產的新保險申請，隨後，其他保險公司也陸續採取類似措施。

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