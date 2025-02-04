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最新研究…孕期染新冠 新生兒恐增自閉症風險

編譯陳盈霖╱綜合報導
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懷孕時感染新冠肺炎，生下的孩子是否受病毒影響，恐待更多研究。（NBC電視台畫面）
懷孕時感染新冠肺炎，生下的孩子是否受病毒影響，恐待更多研究。（NBC電視台畫面）

巴沙迪那星報報導，洛杉磯加大（UCLA）兒科傳染病醫師尼爾森（Karin Nielsen）一項最新研究發現，懷孕時染上新冠肺炎病毒（COVID），恐增加新生兒自閉症風險。新冠肺炎疫情2020年初席捲加州，完成一項有關傳染茲卡病毒（Zika）如何導致新生兒缺陷的研究的尼爾森，擔心新冠肺炎病毒可能出現類似影響，開始招募檢測陽性的孕婦參與研究。

不久後，參與研究者開始分娩，洛杉磯加大馬歇爾兒童醫院（Mattel Children's Hospital）的同事注意到，這些新生兒需要重症監護的數量增加。研究人員對參與研究的嬰兒進行通稱為「一般動作評估」（General Movement Assessment）影片分析時，發現14%嬰兒表現出發展問題的跡象。

隨後的臨床評估還發現，曾染疫母親所生的109名嬰兒中，13名在六至八個月大時，並未達到應該發育的標準。

隨著來自洛杉磯和里約（Rio）更多參與者加入，更多不安結果浮現。母親在孕期染疫的新生兒中，11.6%在認知、運動或語言另方面表現出神經發展遲緩跡象，未染疫的對照組中，128名嬰兒僅兩名（1.6%）出現類似問題。

當首批受疫情影響的嬰兒長到28個月大時，研究發現211名孩子中，有23人（近11%）篩查出自閉症症狀。此一發現在今年5月於哥本哈根的醫學會上公布。

尼爾森說，「我們不想驚動世界，但這是我們研究數據。」儘管眾所周知，這種病毒在成年人引起的症狀比兒童嚴重，但新的研究表明，在子宮內接觸新冠病毒的兒童面臨更高的早產、先天性心臟畸形和罕見疾病等風險。在子宮內接觸新冠病毒後發生自閉症可能性更大，儘管該病毒與自閉症之間關聯仍無定論。

尼爾森本人對引起不必要的恐懼持謹慎態度。疫情期間出生的孩子，正處於診斷自閉症平均年齡。早期發展問題可讓孩子接受語言和行為治療。

2021年世界衛生組織確認冠狀病毒可透過母體血液穿過胎盤，將其與德國麻疹與茲卡病毒歸為同一類。但新冠病毒似乎用一種獨特的方式影響胎兒。最早跡象出現在2021年初愛爾蘭（Ireland）科克縣（County Cork），當時alpha變種病毒激增，他們觀察到異常的死胎現象，醫師調查發現，這些胎盤受到新冠病毒感染，胎盤充滿病毒，透過母體血液傳播引發病變。

類似案例開始在美國及其他至少十個國家出現，促使亞特蘭大流行病學家史瓦茲（David Schwartz）領導一項調查，結果發現染疫的胎盤中，超過四分之三組織受損，無法傳遞胎兒存活所需的氧氣和營養。即使母親沒有急性染疫症狀，這種影響也可能出現，完全沒有預警。

有45年研究病原體與胎盤的史瓦茲說，「我們從未見過任何感染性疾病有這樣的表現，包括HIV、伊波拉病毒、黃熱病和茲卡病毒等，到目前為止，我認為這是新冠病毒獨特之處。」他與尼爾森均強調，接種疫苗能保護母親免受新冠病毒引發的併發症影響。

科學家表示，子宮內曝露於新冠病毒的全面影響可能數十年才能揭示，即使確認兩者之間的關聯，遺傳學仍可能扮演關鍵角色。紐約的醫學科學家霍尼格（Mady Hornig）表示，理解遺傳因素與免疫活動、炎症及壓力的交互作用，可能有助解開為何部分嬰兒會面臨挑戰的謎團。

洛杉磯加大 疫情 新冠肺炎

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