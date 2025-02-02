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包括加州 想要在這些地方躋身前1%收入 須年賺這個數字

編譯陳盈霖／綜合報導
要成為全州收入前1%所需年收入門檻，各州大不相同。（KTLA 5電視台畫面）
要成為全州收入前1%所需年收入門檻，各州大不相同。（KTLA 5電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，要登上全美收入金字塔頂端，年薪需要多少？GOBankingRates分析社會安全局（Social Security Administration）數據指出，要成為全美收入前1%者，年收入至少需79萬4129元，相當於每周收入需達6萬6180元。相比之下，美國人口普查局（U.S. Census Bureau）最新數據顯示，2023年全美平均家庭年收入為8萬610元。

儘管此一門檻看似偏高，但GOBankingRates表示，這個數字較前一年下降3.3%，這表明「收入排名前1%的人，並未經歷與收入位於底層99%人相同的薪資增長。」

在某些州，要進入收入排名前1%比其他州更容易。GOBankingRates發現，康乃狄克州（Connectict）要成為收入前1%門檻最高，年收入需至少達119萬3000元。而在500哩外的西維吉尼亞州（West Virginia）州，年薪僅需約43萬5300元即可。其他年收入低於50萬元便成為該州收入前1%的州，還有密西西比州（Mississippi，年薪45萬6300元）和新墨西哥州（New Mexico，年薪49萬3000元）。

年收入需過百萬才得以晉身該州收入前1%的州，除康州外還有麻州（Massachusetts，115萬3000元）、加州（California，107萬2300元）、華盛頓州（Washington，102萬5000元）及新澤西州（New Jersey，101萬100元）。全國範圍內，進入收入排名前10%最低門檻是14萬8812元。

上述報告與2023年由個人理財網站SmartAsset發布類似報告相比，門檻略有變動。該報告分析全美收入門檻最高的五個州與GOBankingRates分析大致相同，但順序有差。最高是康州95萬5300元，其次分別為麻州89萬6900元，新澤西82萬5965元、紐約州（New York）81萬7796元與加州80萬5519元。

西維吉尼亞州在該調查中同樣門檻最低，年收入僅需37萬4700元。根據人口普查局最新數據，截至2022年，全國家庭財富中位數為17萬6500元，每10萬戶中就有一戶財富超過160萬元。

西維吉尼亞州 新澤西州 人口普查

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