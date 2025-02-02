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加州620萬車主回廠修理通知已讀不回 洛城問題車冠全美

編譯胡立宗／綜合報導
汽車零件廠高田已經宣布破產，但是有問題的氣囊仍在市面上流通。（路透）
汽車零件廠高田已經宣布破產，但是有問題的氣囊仍在市面上流通。（路透）

車輛調查機構Carfax的最新數據顯示，加州有620萬輛汽車至少有一項未處理的回廠修理通知（vehicle recall），更有150萬輛有兩項以上的未處理回修問題，凸顯加州道路安全的重大隱憂。

全美共有5810萬輛車，已有一項未處理的回修問題，總數在兩年間增加16%。

2024年間，單是因為高田公司（Takata）氣囊瑕疵而需要回修的加州汽車就達70萬輛。更何況加州有兩項瑕疵的車輛總數僅次於德州的160萬輛，高於佛州的90萬輛。

加州內部，洛杉磯的「問題車」數量冠於全美、達300萬輛。舊金山也有110萬輛，聖地牙哥56萬3000輛。三大城各自的問題車，就已經超過許多州了。

Carfax Car Care的總經理Paul Nadjarian告訴KTLA，每個駕駛都應該注意自己的車款是否出現安全疑慮，更別提兩項以上了，及時處理車輛瑕疵才能確保自己與他人的道路安全。

理論上，車廠的回修由國家公路交通安全管理局（NHTSA）監管，但是許多車主就連免費的回修都不去。現今，NHTSA開始與Carfax合作，提升瑕疵認知度與主動回修意願。

車主不妨以自己的車輛識別號碼VIN，至NHTSA網站（nhtsa.gov/recalls）或Carfax網站（carfax.com/recall）查詢，看看自家車是否也有待修問題。

加州 佛州 德州

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