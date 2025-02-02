當搶手球員卡碰上11歲小孩…金卡換現金

海盜隊想要換回的親簽版「Paul Skenes 1/1 Rookie Debut Patch」。（Topps）

出身於橙縣富勒敦的天才型棒球投手史金恩茲（Paul Skenes），超快速從1A升上職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜隊，大概是 2024年球季的熱門話題之一，畢竟他在新手年就拿下11勝3敗、防禦率1.96，外帶170次三振。

史金恩茲的火熱表現也讓他的球員卡成為交易市場的熱門物件之一，連海盜隊都開出超級好的條件想換回新人卡「Paul Skenes 1/1 Debut Patch」，包括：

・未來30年海盜隊主場本壘後方的兩套季票；

・史金恩茲親簽的兩套球衣；

・與史金恩茲本人見面；

・海盜隊主場都能到史金恩茲女友Livvy Dunne的包廂看球。

不過，匹茲堡畢竟離洛杉磯 有點遠，30年季票可能不太實際，所以洛杉磯11歲少年，最後決定「金卡換現金」，日期訂在3月。製造商Topps表示，拍賣將由Fanatics Collect負責，此卡目前已經獲得鑑定公司PSA的10/10完美狀態認證。

雖然外界無法得知全貌，但Topps公布的少年日記，卻顯示了他的「心路歷程」。他原本希望爸爸買200美元的球卡福袋給他，但2024年11月發售後，價格越抬越高，「我開始拜託媽媽耶誕節 送我福袋」。

爸媽說價格在黑色星期五 可能會跌，但快轉到黑五，「價格一點都沒降」，讓他「怒火萬丈」。然而到了耶誕節，他的耶誕禮物竟然包括想要的福袋，才開了幾包，他就說「爸，我拿到史金恩茲的交換卡了」，爸爸則是「不可能啦」，但當他秀出卡片，他們全家都OMG了。

稱為「交換卡」（redemption card）是因為海盜隊開出非常優惠的交換條件， OMG則是「oh my god」的縮寫，當時的情境差不多等於中文的「歡天喜地」。