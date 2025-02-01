追隨馬斯克…Meta註冊地擬遷德州 總部續留加州

華爾街日報報導，臉書母公司Meta考慮將公司註冊地遷往德州，公司僅回應表示，灣區總部門羅公園的運行不變。圖為Meta總部一景。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，臉書母公司元宇宙（Meta）正考慮將公司註冊地點自達拉瓦州(Delaware)遷至德州 。華爾街日報並透露，Meta考慮將公司註冊地搬至其他州，但尚未提交任何紙本文件。

Meta發言人表示，公司仍將會把總部設在舊金山灣區的門羅公園(Menlo Park)，但沒有其他進一步評論。

根據華爾街日報報導，公司註冊地在德州，該州的公司法可能有利於例如Meta這種由主要大股東、即執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）控制的公司。

若進展順利，Meta可能將追隨馬斯克（Elon Musk）擔任執行長的電動車龍頭Tesla，將公司註冊地自德拉瓦州搬至德州。

就像許多科技界領袖，包括馬斯克、查克柏格，自去年11月大選以來，就一直支持總統川普 與其保守主義政策。Meta向川普就職典禮捐出100萬美元，並自其社群媒體平台刪除事實查核（fact-checking）；另以2500萬美元金額，和解了川普因2021年社交媒體帳戶被暫停而提出的法律訴訟。

Meta也正將其安全團隊(trust and safety teams)遷至德州。其在德州有一個主要辦公室，並在德州設有兩個資料中心。

其他媒體稱，查克柏格有意將公司註冊地、自民主黨據點遷至共和黨主導的州，藉以增強其中立性。公司致力於促進言論自由，期望可在較少偏見地點，建立信任開展計畫，社交媒體平台也將原先使用的第三方事實查核、轉向社群程序。

消息人士透露，Meta將公司註冊地遷至德州的討論，已在川普上任總統之前就已開始著手進行。