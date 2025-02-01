谷歌公布自願優離方案 大震撼

科技巨頭Google正式向部分員工發布「自願離職」訊息，預示科技業聚焦目標、緊縮人力的風潮未減。圖為Google在灣區總部山景城的巨型企業標誌。（路透）

科技巨頭谷歌 （Google ）於1月30日正式宣布員工「自願離職」的買斷優離計畫 ，對員工造成相當大的震撼。不過，此舉至少可以讓一些原本就有意離開公司某個部門的人離職，以減少非自願裁員 的人數。

這個消息首先是在9to5Google上報導的，由谷歌資深副總裁歐斯特羅(Rick Osterloh)向相關員工宣布這項措施。去年谷歌Pixel硬體部門和Android軟體部門合併之後，形成新的平台與器材團隊(Platforms & Devices group)，當時就有人認為這個部門會有裁員之類的措施，對部門目標不想全力支持的人，可能會成為被裁的對象。

不過，這項賣斷措施只提供給平台和設備團隊的美國員工，不適用於谷歌其他部門（如搜尋Search或人工智慧AI）的員工，也不影響公司的國際團隊。參與本措施的員工將獲得遣散套裝(severance package)，但具體條款的細節尚未披露。

媒體向谷歌尋求評論時，谷歌以書面方式答覆舊金山紀事報說：「這個新團隊勢頭強勁，前面還有很多重要的工作要做，我們希望每個人都堅定地致力於我們的使命，專注於快速度、高效率地打造優秀的產品。」

谷歌強調，自願買斷措施與產品路線圖（product roadmap）的即時變化無關，這顯示該部門主要產品的優先順序沒有改變。沒有跡象顯示此舉預示著又一輪大規模裁員。不過，執行長皮采(Sundar Pichai)曾表示，該公司將根據不斷變化的目標繼續裁員。

華裔谷歌員工周先生表示，其實早在Meta、Amazon等大科技公司宣布裁員計畫時，公司內部就開始傳出谷歌也即將裁員，不過最後公司並沒有直接以數字管理，而是鼓勵員工如果有更好的出路或是對自己的工作不再感興趣了，就可以申請自願離職並拿到不錯的離職費用。

他分析，雖然此舉看似減少裁員人數，但谷歌的硬體設備團隊早已經過多次整併及重組，主要原因是亞洲的硬體代工及研發單位相較於美國，不僅費用較低且人力人才都相當充足，在硬體競爭逐漸飽和的情況下，將過去多聘的人力裁減掉，似乎是許多大科技公司的相同作法，相信接下來這一、兩年，矽谷的科技公司都會面臨一樣的問題，大家的皮也都繃緊了。