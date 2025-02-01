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川普性別政令發酵 公務員被要求改電郵簽名檔

議員提案 ICE入校搜查須立即通報家長校方

編譯胡立宗／綜合報導
加州議員與學區擔心校園被搜查，但教會、醫院同樣擔心。圖為亞利桑那州一名牧師向無證教眾說明川普政策的影響。（路透）
加州議員與學區擔心校園被搜查，但教會、醫院同樣擔心。圖為亞利桑那州一名牧師向無證教眾說明川普政策的影響。（路透）

川普就任總統之後，國土安全部（DHS）即稱，學校、教堂、醫院等處所不再是豁免搜查的庇護區（sanctuary area），聯邦執法幹員可以進入搜查、逮捕非法移民。為反制聯邦，加州多位議員對學校安保提出新案，包括校方須在第一時間循通報系統告知家長、社區，以及移民暨海關執法局（ICE）沒有獲得校方明確同意前不得進入。

巴沙迪那選出的參議會教育委員會主席Sasha Renée Pérez所提的議案為Senate Bill 98，規定校方一旦得知ICE 將入校搜查，必須循現有急難通報系統，馬上通知家長、教職員。

特別的是，除了K-12外，又稱為「Sending Alerts to Families in Education Act」的SAFE法案的通知對象也包括大學學生，因為加大學生會在背書聲明中強調，他們更擔心ICE對大學校園或鄰近地區的搜查。

加州眾議會教育委員會主席村土康郎（Al Muratsuchi）也發動Assembly Bill 49，規定ICE幹員沒有搜索令、學區或校長明確同意文書，不得進入學校與托育中心。來自長堤市的參議員Lena Gonzalez亦提出Senate Bill 48，僅只允加州警察在學校周邊一哩內配合ICE的行動或提供線索。

在聯邦大動作開展行動，與加州議員立法反制之前，洛杉磯縣與橙縣的部分學區就已經宣告，自身是「庇護學區」（sanctuary district）。洛杉磯聯合學區早在2024年11月選後就已明言，本周更再度發動「We Are One」保護活動，並對移民家庭的學生發放碰到聯邦幹員時的自助卡。

聖塔安那聯合學區2024年12月也已宣告，他們是「避風港」（safe haven），不會配合ICE行動，也不會提供個人資料。不過，大專院校其實也有同樣的擔憂，加大學生會的政府事務負責人Esther Mejia就告訴南加新聞集團，大學與學院應該是每個學生的避風港，ICE不該在校園附近搜查無證移民。

ICE 學區 非法移民

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