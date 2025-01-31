央視春晚 機器人跳舞被笑黑歷史 老面孔成吉祥物

陳奕迅打碟唱「孤勇者」。（CCTV春晚Youtube視頻截圖）

每年央視春晚都話題度滿滿，今年春晚最大話題無疑是機器人跳舞，一群黑色機器人手拿紅色手帕不僅扭秧歌還轉帕子，有網友打趣說，如果機器人AI 未來統治地球，這段扭秧歌跳舞視頻，無疑是其尷尬得腳趾摳地的黑歷史。

今年春晚，只見機高馬大的黑色機器人，上身穿著紅色喜慶棉襖小坎肩，手拿紅色帕子跟隨音樂扭動，有網友點評「又有趣又抽象，為啥不給機器人穿條褲子？創意不錯，文明堪憂」，還有網友說「科技和娛樂的結合把我逗笑了，安排換轉手帕目的是展示機器人手部的靈活動作吧？看來以後養老不愁有機器人保母了。」更有人吐糟這是以後機器人統治世界後最想銷毀的黑歷史。

除了機器人跳舞，陳奕迅和運動員一起唱「孤勇者」也很有討論度，有網友說「欠陳奕迅一張演唱會的票，上次來南加演出嫌票貴沒去，實在可惜，看著Eason打碟和真唱，覺得誠意十足。」美國樂隊OneRepublic亮相春晚，在武漢 黃鶴樓前大唱其金曲，甚至有網友因此猜測「是不是中美關係要變好的信號」。不過有網友說，「這個樂隊主唱Ryan Tedder超愛武漢熱乾面，甚至把熱乾面刺青在手臂上」。

春晚出現很多「老」面孔吉祥物，因為是蛇年，白蛇必須有其位置，因此71歲的趙雅芝和葉童再次合體亮相；久違的天后王菲也演唱一曲「世界贈予我的」，而很多網友討論話題集中在是否是真唱還是AI修音；梁靜茹 和大灣區金曲合唱頗受好評，但也有網友吐槽「很多歌唱節目裡面塞一堆演員，每人甚至連一句詞都分不到，唱歌不能讓專業的來麼？鏡頭切換的令人頭暈目眩，說好聽是花團錦簇，不好聽就是亂哄哄。」