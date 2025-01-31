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央視春晚 機器人跳舞被笑黑歷史 老面孔成吉祥物

記者張宏╱洛杉磯報導
陳奕迅打碟唱「孤勇者」。（CCTV春晚Youtube視頻截圖）
陳奕迅打碟唱「孤勇者」。（CCTV春晚Youtube視頻截圖）

每年央視春晚都話題度滿滿，今年春晚最大話題無疑是機器人跳舞，一群黑色機器人手拿紅色手帕不僅扭秧歌還轉帕子，有網友打趣說，如果機器人AI未來統治地球，這段扭秧歌跳舞視頻，無疑是其尷尬得腳趾摳地的黑歷史。

今年春晚，只見機高馬大的黑色機器人，上身穿著紅色喜慶棉襖小坎肩，手拿紅色帕子跟隨音樂扭動，有網友點評「又有趣又抽象，為啥不給機器人穿條褲子？創意不錯，文明堪憂」，還有網友說「科技和娛樂的結合把我逗笑了，安排換轉手帕目的是展示機器人手部的靈活動作吧？看來以後養老不愁有機器人保母了。」更有人吐糟這是以後機器人統治世界後最想銷毀的黑歷史。

除了機器人跳舞，陳奕迅和運動員一起唱「孤勇者」也很有討論度，有網友說「欠陳奕迅一張演唱會的票，上次來南加演出嫌票貴沒去，實在可惜，看著Eason打碟和真唱，覺得誠意十足。」美國樂隊OneRepublic亮相春晚，在武漢黃鶴樓前大唱其金曲，甚至有網友因此猜測「是不是中美關係要變好的信號」。不過有網友說，「這個樂隊主唱Ryan Tedder超愛武漢熱乾面，甚至把熱乾面刺青在手臂上」。

春晚出現很多「老」面孔吉祥物，因為是蛇年，白蛇必須有其位置，因此71歲的趙雅芝和葉童再次合體亮相；久違的天后王菲也演唱一曲「世界贈予我的」，而很多網友討論話題集中在是否是真唱還是AI修音；梁靜茹和大灣區金曲合唱頗受好評，但也有網友吐槽「很多歌唱節目裡面塞一堆演員，每人甚至連一句詞都分不到，唱歌不能讓專業的來麼？鏡頭切換的令人頭暈目眩，說好聽是花團錦簇，不好聽就是亂哄哄。」

無錫會場以美輪美奐的江南美景搭配演員扮演古代文人墨客吟詩作對彰顯國潮。（CCTV...
無錫會場以美輪美奐的江南美景搭配演員扮演古代文人墨客吟詩作對彰顯國潮。（CCTV春晚Youtube視頻截圖）
一群黑色機器人手拿紅色手帕不僅扭秧歌還轉帕子，被打趣是黑歷史。（CCTV春晚Yo...
一群黑色機器人手拿紅色手帕不僅扭秧歌還轉帕子，被打趣是黑歷史。（CCTV春晚Youtube視頻截圖）

武漢 AI 梁靜茹

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